ГУР: Режим Путина — это «Жигули» без зеркал 4.08.2023, 14:19

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Бунт Пригожина превратил президента РФ в слабого дедушку-параноика.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сравнил путинскую систему власти с «Жигулями» без зеркал, но с ядерной боеголовкой в багажнике.

Об этом сказал Скибицкий в эксклюзивном интервью северомакедонскому изданию Civilmedia.mk, говоря о последствиях 36-часового бунта группы наемников Пригожина 24 июня, который показал трещины в путинской «машине».

«Да, путинская техника имеет трещины, коррозию. Это кремлевские «Жигули», у которых нет зеркал и в багажнике есть ядерная боеголовка. Восстание Пригожина показало не только трещины, но и неспособность российского диктатора удержать руль», - отметил Скибицкий.

Он напомнил, что за 36 часов боевики сбили 8 единиц российской военной авиации, погибли несколько десятков военнослужащих, в том числе пилоты. Одновременно вагнеровцы едва не захватили ядерный объект «Воронеж-45».

«Как говорится, почувствуйте разницу: чекистский главарь, который строил имидж на браваде «топить террористов в унитазе», превратился в слабого дедушку-параноика – испуганного, но и мстительного, о чем свидетельствуют чистки в российской оккупационной армии, начавшиеся после восстания «Вагнера» с целью выявления и наказания тех, кто поддерживал Пригожина», - сказал Скибицкий.

Он отметил, что восстание поддержали не только отдельные представители военной элиты России, но и рядовые российские жители, о чем свидетельствует перехваченное военной разведкой Украины сообщение МВД РФ.

«В секретном документе даются закрытые рейтинги симпатий к Путину и Пригожину, а для российского диктатора они неутешительны», - продолжил Скибицкий.

Относительно угрозы Российской Федерации применить ядерное оружие, по словам представителя ГУР, это расценивается как проявление шантажа и запугивания.

«Считаю, что вероятность того, что Путин воспользуется «красной кнопкой», является низкой, в том числе из-за позиции официального Пекина, который публично высказался против применения ядерного оружия. И даже если такой сценарий гипотетически допустить, это не позволит агрессору выиграть войну, но это будет последний день существования России», - сказал Скибицкий.

Он также сказал, что террористическая группировка «Вагнер» на поле боя в Украине нанесла больше проблем, чем регулярная российская армия. Наемники Пригожина действительно были более подготовлены и боеспособны.

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