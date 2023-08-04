СБУ: Россияне под видом «вагнеровцев» готовят масштабную провокацию на Мозырском НПЗ 14 4.08.2023, 14:27

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Украинские спецслужбы получили информацию из нескольких источников.

Россия хочет использовать ЧВК «Вагнера» для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого уже готовится теракт на Мозырском НПЗ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации «под чужим флагом» на стратегическом объекте Беларуси - Мозырском нефтеперерабатывающем заводе», - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом «вагнеровцев».

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь «украинскими диверсантами». В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против Украины.

«Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении», - добавили в СБУ.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного.

Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании «Вагнера».

«Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о «специальной миссии» на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции», - добавили в ведомстве.

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