Ученые доказали, что лучше не кипятить воду дважды 5 4.08.2023, 14:42

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Новое исследование опровергает распространенное убеждение.

Ученые из Китайской Народной Республики провели исследование, которое опровергает распространенное убеждение о том, что повторное кипячение воды делает ее более чистой или безопасной для питья. В результате исследования было обнаружено, что повторное кипячение воды не только не улучшает ее качество, но даже может иметь негативные последствия.

Результаты исследования показали, что повторное кипячение воды не уничтожает все бактерии. Некоторые из них оказались устойчивыми к высокой температуре и продолжали существовать даже после повторного кипячения.

Это исследование, проведенное учеными из Китая, вызывает серьезные сомнения в эффективности кипячения воды как метода очистки. Долгое время считалось, что вода становится безопасной для питья после однократного кипячения, поскольку кипение должно уничтожить все опасные микроорганизмы. Однако новые результаты исследования показывают, что это не так.

Ученые тщательно изучили воду после первого кипячения и обнаружили наличие бактерий и микроорганизмов, устойчивых к высокой температуре. Это присутствие может представлять опасность для здоровья, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Повторное кипячение также не уничтожает эти бактерии, а наоборот, может способствовать их размножению.

По мнению ученых, для обеспечения более высокого уровня безопасности воды необходимо использовать другие методы очистки в дополнение к кипячению. Например, применение фильтров или химических процессов может быть более эффективным способом удаления опасных микроорганизмов из питьевой воды.

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