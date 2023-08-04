Против дрона нет приема Вячеслав Епуряну, The Insider

4.08.2023, 14:52

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Почему российская ПВО не может справиться с беспилотниками.

Налеты дронов-камикадзе на Москву стали регулярными, и возможность наносить изо дня в день удары по одним и тем же зданиям наглядно демонстрирует — несмотря на все заверения пропаганды о надежной ПВО у российских вооруженных сил нет средств, чтобы справиться с украинскими налетами.

Часто ли дроны прилетают в Москву?

Впервые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наведались в Москву 3 мая. Тогда два аппарата взорвались над куполом Сенатского дворца — официальной резиденцией президента России. 30 мая произошла первая массированная атака. По разным данным, в налете принимали участие от 8 до 30 беспилотников. Однако большая часть из них была перехвачена силами ПВО, остальные беспилотники врезалась в деревья или задели провода. Но несколько дронов все же попали в жилые дома.

4 июля сообщалось о том, что до Москвы долетели пять беспилотников. Согласно информации Минобороны РФ, четыре из них были сбиты ПВО на территории Новой Москвы, еще один подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Одинцовском районе Московской области.

Начиная с 24 июля «прилеты» БПЛА в столицу приобрели системный характер. Чуть больше, чем за неделю зафиксировано как минимум пять визуально подтвержденных инцидентов с беспилотниками. Один из них повредил крышу комплекса зданий Минобороны на Комсомольском проспекте, смежного со штаб-квартирой аффилированной с ГРУ хакерской группы Fancy Bear.

Кроме того, дважды за три дня (30 июля и 1 августа) беспилотники поражали башни комплекса Москва-Сити. Причем попадали они в одну и ту же башню — «IQ-квартал», где находятся жилые апартаменты, офисы нескольких российских министерств и ведомств — Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федерального агентства по делам национальностей, Росаккредитации и Росстандарта.

24 и 30 июля, а также 1 августа Минобороны РФ отчиталось об подавлении беспилотников системами РЭБ и использовало термин «крушение», то есть де-факто объясняло места «прилетов» собственными действиями.

Какие цели преследуют налеты беспилотников?

Пока до конца непонятно, куда именно направляют украинские дроны. В Москве и Подмосковье расположено огромное количество как военных объектов (например, штаб Ракетных войск стратегического назначения в поселке Власиха в Одинцовском районе), так и различных «центров принятия решений» (под это определение подходит Сенатский дворец и, с определенной натяжкой, «IQ-квартал»). Но всерьез рассчитывать на их поражение или, тем более, уничтожение дронами с довольно скромной боевой частью затруднительно.

Украинский военный эксперт Леонид Дмитриев полагает, что командование Украины действительно стремится поразить легитимные военные цели (от воинских частей и соединений и до предприятий военно-промышленного комплекса), расположенные в Москве:

Средства поражения, применяемые по глубоким тылам противника, имеют сугубо прикладные координаты военных целей, либо объектов, обеспечивающих те или иные возможности противника в ведении агрессивной войны против Украины. Попутно исследуются возможности ПВО по маршруту движения и другие элементы обеспечения такого поражения.

Z-комментаторы склоняются к версии, что Украина хочет заставить оттянуть дополнительные средства ПВО и РЭБ с фронта на защиту Москвы, или же пытается дестабилизировать обстановку внутри страны.

С этой точкой зрения перекликается статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и депутата Рады, бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского, опубликованная в сентябре 2022 года. В ней говорится о том, что «физическая удаленность» обеспечивает России «безнаказанность» и «агрессивный стиль ведения войны на уничтожение», следовательно, необходимы удары в глубину территорий противника, «удаленных» от зоны боевых действий.

В том же духе высказывается и Владимир Зеленский:

Постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и на военные базы, и это неизбежный, естественный и справедливый процесс.

Источники The Insider в украинских спецслужбах отмечают, что главные цели этих налетов все-таки не политические, а военные, и мишени выбираются с тем рассчетом, чтобы максимально усложнить работу военной машины.

При этом украинские официальные лица ни разу не взяли ответственность за атаки беспилотников на Москву, обходясь намеками или шутками а-ля «дроны можно купить в любом военторге».

Что известно об украинских дронах?

Достоверно неизвестны не только их технико-тактические характеристики, например, дальность полета или размер боевой части, но даже названия. Издание The New York Times утверждает, что для налетов используются как минимум три разных типа БПЛА большой дальности украинской разработки: «Бобер», UJ-22 и третий с неизвестным названием.

Скорее всего, в последних атаках применялись БПЛА «Бобер», выполненные по аэродинамической схеме «утка». Судя по косвенным признакам, эти аппараты выполнены из малозаметных для радаров материалов и оснащены несколькими системами наведения (спутниковой и инерциальной). Не исключено, что их можно запускать не только с земли, но и при помощи катапульты. Считается, что «Бобер» способен пролететь 1000 км.

Исходя из того, что украинским дронам дважды за три дня удалось попасть в одну и ту же башню в Москва-Сити, они действительно располагают крайне надежной и помехоустойчивой навигационной системой. Либо средства РЭБ Минобороны РФ настроены на то, чтобы перенаправлять беспилотники именно в башни Москва-Сити.

Как им удается долететь до Москвы?

Видео с полетами беспилотников очень мало. А те что есть, сняты на конечном отрезке предполагаемого маршрута: в Москве или ближнем Подмосковье. По одной из версий, беспилотники (по крайней мере, какая-то их часть) запускаются не с территории Украины, а из Московской области или соседнего региона. Это, в частности, может объяснить, почему дронам удалось в начале мая с невероятной точностью дважды попасть в купол президентской резиденции прямо в центре столицы, где фактически установлена бесполетная зона.

С другой стороны, довольно крупный БПЛА «Бобер», скорее всего, можно запускать только из Украины. Агентство ТАСС сообщало об этом со ссылкой на источник по итогам налета 1 августа. Если брать стартовой точкой место на границе Черниговской и Брянской области, то по прямой до Москвы получается 450 км. Даже с учетом маневров и ветров преодолеть это расстояние не так сложно.

Почему российская ПВО не сбивает дроны на подлете?

Если коротко — потому что Россия слишком большая страна.

Развернутый ответ немного сложнее. Известно, что даже в Советском Союзе при гораздо большей, чем сейчас, степени милитаризации экономики и общества, не получилось полностью прикрыть огромную площадь страны средствами ПВО.

По данным украинского Генштаба, за время полномасштабного вторжения было уничтожено около 460 российских систем ПВО разной номенклатуры. OSINT-ресурс Oryx верифицировал потерю свыше 160 таких систем, причем в подавляющем большинстве — комплексов среднего и малого радиуса, как раз и предназначенных для противодействия малоразмерным воздушным целям. О проблемах с покрытием дефицита систем ПВО в ВС РФ говорит недавно опубликованное видео, где автор военный жалуется, что получил в неисправном состоянии шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» (после капитального ремонта).

Учитывая санкции и общее состояние российского ВПК, а также необходимость держать часть зенитных ракетных комплексов на фронте и в оперативном резерве, такие потери означают, что создать сплошное прикрытие от угроз с воздуха на подступах к Москве просто невозможно.

Кроме того, сам по себе беспилотник довольно сложная цель для комплексов ПВО, особенно если он изготовлен из специальных материалов. Его трудно заметить радарам, а еще труднее в него попасть, несмотря на то, что аппараты типа «Бобер» летят медленно и на не очень большой высоте.

А в самой Москве? Почему их не сбивают уже в городе?

Подготовка к возможным налетам украинских беспилотников в Москве началась зимой 2022 года. Тогда на окраинах города в лесопарковых зонах приступили к подготовке площадок для размещения комплексов С-400, элементы систем управления и радиолокационные станции устанавливали на территории Новой Москвы, а на некоторые здания в центре города прямо на крыши поставили зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Один из «Панцирей» подняли на крышу здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной (читайте подробности в репортаже The Insider).

Но в сообщениях Минобороны РФ о недавних атаках беспилотников на Москву обращает внимание формулировка о работе РЭБ. По всей видимости, ответственные за столичное ПВО действительно избегают применения тех же «Панцирей» в черте города, поскольку это неминуемо связано с рисками для гражданского населения, и отдают предпочтение средствам радиоэлектронной борьбы.

Подтвердить факт перехвата или подавления РЭБ невозможно, поскольку в конечном итоге все равно происходит попадание и взрыв. Но не исключено, что в результате такого вмешательства «прилет» происходит совсем не туда, куда планировалось.

Леонид Дмитриев соглашается с тем, что российская ПВО пытается применять РЭБ, чтобы компенсировать нехватку средств огневого поражения и радиолокационного обнаружения, но делает это крайне неумело:

Отсутствие надлежащего количества средств огневого поражения и радиолокационных возможностей РФ пытается компенсировать средствами РЭБ. Но важно понимать, что применять РЭБ в городе с плотной многоэтажной застройкой — это демонстрация как преступной халатности, так и бессилия средств ПВО по перехвату малогабаритных объектов на подлёте, либо уже над самим городом.

Применение РЭБ может осуществляться в двух фазах: либо перехвата управления и посадки объекта без последствий, либо посредством лишения объекта управления, вследствие чего он будет неуправляемый лететь до тех пор пока его не собьют другими средствами или пока не столкнётся с препятствием. Но, поскольку российские средства ПВО демонстрируют неспособность сбивать малогабаритные объекты, то и после потери управления, сбить дрон смогут, разве, что при помощи здания. И в последнее время именно этим и занимаются московские многоэтажки — выполняют функции ПВО.

Украинские средства ПВО, напротив, регулярно и успешно поражают российские дроны над Киевом — недавно в сети появилось эффектное фото поражения одного из них.

Владимир Путин оценил работу ПВО по итогам налета 30 мая как «удовлетворительную»:

Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать.

Над чем поработала столичная система ПВО, видно из этих карт. Вот так выглядела зона покрытия зенитно-ракетными комплексами в январе 2023 года.

А вот так в июле 2023 года.

Но сколько бы «Панцирей» и С-400 не размещать в Москве и окрестностях, перекрыть все пути подлета дронов не получится.

Как отмечает Леонид Дмитриев, «эффективность работы системы ПВО на территории РФ на данный момент больше удовлетворяет украинскую сторону конфликта, нежели обеспечивает интересы страны-агрессора».

Москвичам следует готовиться к новым налетам?

Да, и вероятно, гораздо более массовым.

Леонид Дмитриев считает, что «с каждым днем войны и с каждым уничтоженным комплексом ПВО, воздушное пространство России становится все более и более открытым» для беспилотников, соответственно, они будут все чаще и чаще появляться в небе над Москвой (и не только). На это намекает, в частности, совместное видео украинских волонтеров Сергея Притулы и Сергея Стерненко, которые играют в (российские) «города» на фоне дронов, выполненных по схеме «утка» — как и те, что участвовали в налете на Москву.

Издание Wall Street Journal пишет, что последние атаки на Москву могут быть подготовкой к по-настоящему массированному налету сразу с нескольких направлений и на разных высотах. Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ 30 июля разместило ролик, в котором подразумевается, что такая атака планируется на 24 августа, когда отмечается день независимости Украины. То, что Россию ожидает целая серия таких налетов, подтверждают и источники в украинских спецслужбах.

Вячеслав Епуряну, The Insider

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