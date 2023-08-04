«Есть люди, которые за 25 тысяч евро арендуют самолет и летят собирать грибы» 3 4.08.2023, 15:21

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Белорусам предлагают платные грибные туры.

В Беларуси начался активный сезон охоты за грибами. В соцсетях люди рассказывают, что они есть не везде, очень много червивых. Опытные грибники тем временем устраивают платные грибные туры, но цены на них кусаются, пишет zerkalo.io.

Александр сообщил в соцсетях, что сбором грибов он занимается много лет, знает разные секреты и может определить места, куда надо ехать для сбора. Несколько последних дней мужчина размещает видео о небывалом урожае грибов в белорусских лесах. Правда, некоторые сомневаются, что это настоящие грибы — очень уж чистые и красивые. Грибник держит в тайне информацию о расположении мест сбора, но он готов отвезти туда небольшие группы людей — до шести человек. За свою услугу Александр просит вознаграждение — 250 долларов в рублевом эквиваленте (771 рубль. Конвертация по курсу Нацбанка РБ на 4 августа).

Минчанка Илона хотела бы отправиться в тур, но опасается, что это может быть обманом. Женщина поинтересовалась у грибника условиями поездки и передала эту информацию в редакцию «Зеркала».

Мужчина рассказал, что главная ценность поездки не сам сбор грибов, а его «ценная информация, которой обладают единицы и они о ней не расскажут». Это сведения о том, как искать грибные места, на что надо обращать внимание, чтобы всегда оставаться с полными корзинами.

— Поэтому и цена такая. Есть люди, которые за 25 000 евро арендуют самолет и летят во Францию собирать грибы. Но если у вас последние деньги, то не надо ехать, сходите в лес сами. Уговаривать и доказывать, что это не обман, я не буду, достаточно посмотреть мою ленту. У меня есть работа и хороший заработок, мне деньги не нужны. Я просто предоставляю людям шанс получить удовольствие, — сообщил грибник.

Организатор сообщил, что выезд в лес он планирует в субботу, воскресенье и понедельник. Выезжать надо будет в 3.00 из Минска на его машине.

— С фонарями идем по лесу и собираем грибы. Это надо делать именно в темноте, важно собрать грибы, которые выросли за ночь, пока не приехали толпы людей. Конкуренция сейчас большая, везде населенные пункты. Будем переезжать по локациям, вечером возвратимся в Минск.

Александр бронирует место за человеком лишь в том случае, если тот внес предоплату. Он объясняет это тем, что бывали случаи, когда люди приезжали на место и отказывались платить.

Смогут ли люди, заплатившие деньги за тур, собрать много хороших грибов, организатор не готов гарантировать на 100%, но он уверен, что «волна [грибов] идет» и есть места, где «что-то найдется». Однако он предупредил: около 50% «красивых» грибов — червивые. Есть еще частично червивые, с таких можно взять ножку или шляпку, около четверти грибов идеально чистые. Александр пояснил, что так происходит потому, что это только первые грибы и в лесу много насекомых.

Предложение Александра о платном грибном туре не единственное. К примеру, грибной поход в Налибокскую пущу предлагает частная компания из Минска. Правда, организаторы отмечают, что у них нет цели собрать грибы или показать секретные места, где они растут. Да и выезжать ночью не надо, старт из Минска на трансфере в 10.00. Тур включает изучение «мира грибов», обед из грибных блюд в усадьбе, мастер-класс по изготовлению клюквы в сахаре. Поездка стоит 140 рублей для взрослых и 120 рублей для детей.

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