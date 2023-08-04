Господин президент, что случилось с вашим кораблем? 1 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

4.08.2023, 15:32

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Нет на Путина сейчас Ларри Кинга.

Все помнят вопрос Ларри Кинга раннему Путину. Неумный ответ тоже известен.

И вот сегодня утром. Страна только просыпалась, а Миноброны уже сообщило об атаке ВСУ двумя беспилотными аппаратами военно-морской базы нашего флота в Новороссийске: «В ходе отражения атаки … были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей».

К середине дня по сети поползли видео одного из наших дредноутов, кренящегося на борт. Что случилось? Пишут, что название корабля «Оленегорский горняк».

Если корабль в самом деле пострадал во время атаки, то почему не сказать правду?

Мы, кстати, не уверены, что Путин знает. Если корабль действительно поврежден, то могли скрыть. Кому хочется принести плохую новость?

Но Путина теперь не спросишь – забронзовел. Нет на него Ларри Кинга. Есть, правда Песков, но тот ведь после вопроса посмотрит пустыми глазами и пошлет за ответом в Минобороны, замыкая круг.

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