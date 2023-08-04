Крепеж «стабильности» не спасет Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

4.08.2023, 15:54

Надо пропить курс укрепляющих «таблеток».

«Чекист» и власть – понятия несовместимые. Точнее, сочетаемые, как ошибка, как два химических вещества, которые при соединении породят взрыв. С поправкой на скорость реакции. Потому что «чекист» на политику смотрит с точки зрения сыска, «спецоперации», слежки, доносов и проверки.

Представления об историческом процессе, неизбежности каких-то реалий для «чекистов» чужды. Это для них какая-то профессорская чепуха. С такой вот «рамкой» великий геополитик вместе со всем своим сыскным коллективом вляпался в «спецоперацию» и страну туда втянул, где он по недоразумению задержался на четверть века наверху.

Сегодня Путин провёл по видеосвязи совещание с членами нового Политбюро – Совбеза, по вопросу «укрепления внутренней стабильности». С докладами выступали Бортников, Нарышкин и Колокольцев.

Разгромили в стране почти все гражданские структуры, выдавили за границу активистов, сажают людей на гигантские сроки (Кара-Мурза – 25 лет), напринимали репрессивных законов, уверяют, что вся страна за них, а всё им «стабильности» не хватает. Надо пропить курс укрепляющих «таблеток».

Но дело в том, что главная причина, порождающая нестабильность в стране – это «спецоперация». Она имеет массовое и негативное влияние на общество и это самый мощный «инструмент» делигитимации властей. Более того, от «спецоперации» словно от кислоты расползается самая ткань общества – чем далее, тем более.

А то, что дети правителей, которые и устроили стране «спецоперацию», сидят по домам и радуются жизни, всего лишь добавляет дольку лимона в адский коктейль, который заставляют выпить страну.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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