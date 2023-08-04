«Я дала себе перерыв на «ничего не делать» и следила, к чему тянется душа» 1 4.08.2023, 16:08

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Как белорусы открыли бизнес в Варшаве.

Диана — профессиональная гимнастка, которая отдала спорту 11 лет, мастер спорта международного класса. В Минске она тренировала подрастающих гимнасток. Евгений окончил университет в Варшаве, в юности занимался фехтованием, кандидат в мастера спорта. Оказавшись в Варшаве, ребята открыли свою студию растяжки и йоги «La Flame». «Мы решили, что это будет не просто студия, а место, которое поможет людям чувствовать себя особенно», — рассказали белорусы сайту ex-press.live.

«Я получила серьезную травму и решила не продолжать спортивную карьеру»

Евгений из Минска, в Беларуси занимался разными видами спорта, дольше всего — фехтованием, кандидат в мастера спарта. В 2016 году окончил гимназию и сразу уехал учиться в Варшаву. В Беларуси не работал вообще:

— Учился на международных отношениях, окончил университет, и в 2020 году в августе приехал в Беларусь. Был до ноября, но из-за всех событий было нереально оставаться, уехал, так и не возвращался. Когда учился в Польше, ездил всегда в Беларусь. Любил лето проводить на родине.

Диана — гимнастка, отдала профессиональному спорту 11 лет, получила звание мастера спорта международного класса:

— Я получила серьезную травму и решила не продолжать спортивную карьеру. Конечно, в профессиональном спорте ты не видишь ничего, кроме зала и тренеров. И уход из спорта — довольно сложный период. Я дала себе перерыв на «ничего не делать» и следила, к чему тянется душа. Начала рисовать, познавать социальный мир, поступила в университет на специальность тренера. Там мне очень понравился предмет «анатомия», начала ее углубленно изучать.

Примерно через полгода своего отдыха девушка нашла новую студию растяжки в Минске для взрослых и устроилась туда на работу тренером:

— Параллельно решила попробовать себя в СДЮШОР «Динамо», растить подрастающих гимнасток. Мне очень понравилось работать с детьми. Но профессиональный подход к спорту мне, как тренеру, не подходит. После года работы, студия, где я вела растяжку, начала быстро развиваться, и мы решили расширяться по Европе. Я уволилась с «Динамо» и в 2021 году переехала с рабочей командой в Варшаву. Планировали переехать и раньше, но не пускал ковид. Сейчас я преподаю растяжку для взрослых и гимнастику для деток. И отличается только уровень проведения занятий.

«Чувствую себя на своём месте»

После событий 2020-го Евгений перестал ездить домой. Процесс адаптации у него прошел еще, когда был студентом:

— Проходил в другом формате, нежели у белорусов, которые уехали на долгий срок после 2020 года. Не могу сказать, что было сложно, потому что сразу ехал учиться, было много работы, много нового, новые знакомства. Погружение было достаточно многосторонним в отличие от тех, кто переехали в новую страну и не понимают, чем будут заниматься. Я ехал с целью, чётко зная, что буду делать.

Белорус признается, что в 2020 году и сейчас вполне чувствует себя на своём месте.

У Дианы адаптация проходит до сих пор:

— По первым ощущениям было очень некомфортно, город большой, незнакомый. Я быстро уставала и начала обращать внимание на взаимосвязь погоды и настроения. В Минске такого не было. Языковой барьер никогда не смущал, страшно не было. Но не чувствую себя здесь, как дома.

«Мне хотелось развиваться и работать в своем пространстве»

У пары всегда было желание открыть свое дело. Женя не знал, что конкретно, но хотел что-то свое. Когда Евгений познакомился с Дианой, она работала тренером:

— У неё была мечта иметь свою студию растяжки, где могла была бы преподавать и она, и другие тренеры по её методике. Мы занялись реализацией этой идеи. Мне тоже близка тема спорта.

Диана уточняет:

— С моей стороны это было целью. Мне хотелось развиваться и работать в своем пространстве. Но я не ждала подходящего момента, чтобы открыть «La Flame» и не копила на это деньги. Просто знала, что когда-то это будет. Так и было, в секунду жизнь повернулась так, что я поняла: «сейчас».

Помню одно сообщение в «Инстаграм». Я рассказала, что увольняюсь со своего старого места работы. Это был сложный для меня шаг, и многие меня поддержали. Один человек тогда написал: «Надеюсь, делаешь что-то свое, я готов тебя поддержать». Для меня это очень ценно. Люди лично меня не знают, но исходя из информации из социальных сетей, знают мой уровень ответственности в рабочих процессах и опыт. Многие думали, что у меня уже две студии в Минске и в Варшаве (в тех, что работала раньше, как тренерка), и не понимали, откуда я увольняюсь).

«В нашем случае пришлось пользоваться услугой риелтора»

На вопрос, были ли какие-то серьезные сложности, ребята отвечают следующее:

— Открыть фирму в Польше просто, — говорит Евгений. — Онлайн. За несколько дней. Больше всего времени у нас занял поиск помещения. Мы искали не обычный зал, а красивое помещение. В нашем случае с поиском коммерческой недвижимости пришлось пользоваться услугой риелтора. Такого типа помещения, как мы искали, не сдавались напрямую. Встал вопрос комиссии, платить нужно было аренду за 1 месяц, депозит и комиссионные агенту — 123 процента от первой оплаты. Разные варианты смотрели, не все подходили. Но юридические формальности решаются просто в Польше. Гораздо проще, чем в РБ.

— По поводу поиска помещения, — акцентирует внимание Диана. — Я очень ответственный человек, даже когда это того не стоит. А к выбору помещения мой уровень придирчивости вырос до невероятного. Много пришлось объездить и с многими нюансами столкнуться. Не все агенты и хозяины помещений были приветливы, это и замедляло процесс. На пути открытия мы встретили много людей, которые нам помогали за просто так, за идею и за горящие глаза. Безумно им благодарна!

По мнению героини, в Минске было бы немного легче, так как все на родном языке, и близкие рядом, да и опыта такого не было. Девушка признается, что очень хочет когда-нибудь открыть школу растяжки в Минске:

— Мы открылись довольно быстро. Месяц-полтора от первой пролетевшей мысли. Мы решили не тянуть и на энергетическом подъеме открыться в «не сезон» и не ждать осени.

«Можно ходить на тренировки в свою же студию»

На вопрос, какие появляются ощущения, когда ты владеешь своей собственной студией, наш собеседник отвечает:

— Ощущаем себя хорошо, можно ходить на тренировки в свою же студию. К нам приходит очень много классных людей, в том числе и белорусов. Многие клиенты становятся нашими хорошими друзьями. Это не может не радовать.

Диана подчеркивает, что ощущает сильную ответственность:

— Ощущаю на себе бОльшую ответственность. Для меня самый большой плюс — большое свободное пространство для своих идей, планов и творчества. Все мои результаты зависят от меня самой, это меня больше всего мотивирует.

«Хотелось иметь возможность возвращаться в Беларусь и спокойно там находится»

Наши герои строят свою жизнь в Польше, но все еще надеются на возможность возвращаться в родные края.

— Навсегда вернуться — нет, — говорит девушка. — Приезжать на выходные — очень хочется. Я бы хотела открыть в Минске школу растяжки и художественной гимнастики, но не профессиональную. Мне не нравятся правила профессионального спорта, я не могу по ним обучать.

Очень скучаю по своему дому, родителям и кошке. До сих пор, гуляя по Варшаве, пытаюсь где-то зацепиться за схожесть в улицах или архитектуре с Минском. Но никакая улица, никакой дом и квартира не чувствуются домашними.

Евгений добавляет:

— Хотелось иметь возможность возвращаться в Беларусь и спокойно там находится. Вопрос: на какой срок. На данный момент не вижу никаких перспектив для развития в карьерном плане. Если изменится ситуация, в том числе и политическая, это зависит от того, в какую сторону изменится. Я обязательно приеду, если получится возможность возвращаться.

Парень задумчиво произносит, что ему часто снится Минск:

— Невозможно не скучать. Мне очень часто снится Минск, дом, очень сложно осознавать, что у тебя нет возможности приехать туда. А если и приехать, то привезти знания о таких понятиях, как верховенство права, открытая экономика, да вообще все прелести демократических стран. Это привлечет инвестиции в Беларусь. Если не будут ограничивать предпринимателей и как-то пытаться регулировать экономику или цены, тогда экономика и бизнес начнут развиваться. Рецепт уже есть. Но в текущих политических условиях это невозможно.

Белоруска советует не ждать удобного случая для каких-то решений:

— Если хотите, что-то сделать — делайте. Это касается всего.

Тем, кто в Беларуси, наш герой Евгений желает не отчаиваться и строить планы:

— Наступит время, когда изменится политическая ситуация, и она будет открыта вашим идеям, будет здорово, если они уже будут. Тем, кто в эмиграции, посоветую просто делать то, что вы не могли делать в Беларуси, нарабатывать опыт. Если захотите вернуться и поделиться им, будет здорово. Если не захотите, то выстраивайте свою жизнь в той стране, которая вам нравится, и не о чем не беспокойтесь.

— В жизни каждого есть только вы сами, — завершает разговор Евгений. — И мы будем рады всем, кто к нам придет! Воплощайте свои идеи в реальность! Вы достойны этого, и сейчас самый подходящий момент. Мы решили, что это будет не просто студия, а место, которое поможет людям чувствовать себя особенно.

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