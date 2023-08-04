В Подмосковье разгорелись мощные пожары 4 4.08.2023, 16:17

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Пылают сразу два склада.

В Московской области РФ 4 августа снова вспыхнул мощный пожар. Это случилось в населенном пункте Яхрома, в 60 км на север от Москвы.

Горят два склада возле автоцентра Lada с пластиком и резиной, город окутал черный едкий дым. Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на российские паблики.

Согласно сообщениям в российских СМИ, 4 августа возле автоцентра Lada в городе Яхрома Московской области вспыхнул мощный пожар. По предварительным данным, полыхают два склада, на которых хранились пластик и резина.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. Cтолб черного едкого дыма виден за десятки километров от места пожара.

О причинах возгорания, а также о возможных пострадавших не сообщается. Причины пожара устанавливают органы прокуратуры.

Локализовать огонь пожарным удалось через два часа по прибытии на место.

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