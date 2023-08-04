Белорусы стали больше тратить денег на лекарства и медуслуги 3 4.08.2023, 16:51

Пять лет назад затраты на здравоохранение были в два раза меньше.

В 2022 году расходы белорусских семей на здравоохранение выросли, пишет myfin.by.

Расходы домашних хозяйств (другими словами, семей) в 2022 году на здравоохранение составили 78,8 руб. в месяц. Годом ранее, в 2021 году, данный показатель составлял 70,2 руб. в месяц. Пять лет назад, в 2017 году, финансовые затраты на здравоохранение были в два раза меньше – 34,9 руб. Об этом есть информация в новом статистическом сборнике Белстата.

Отметим, что основную долю из всех расходов на здравоохранение у домашних хозяйств в 2022 году занимало приобретение лекарств – 58,9 руб. (в 2021 году – 53,8 руб.). На медицинские услуги уходило до 17,8 руб. в месяц (в 2021 году – 15 руб.), на санаторно-оздоровительные услуги – 2,1 руб. (в 2021 году –1,4 руб.)

Белстат также дает статистику по расходам на здравоохранение в 2017 году.

Пять лет назад цифры были такими: на лекарства белорусы тратили 24,6 руб., на медицинские услуги – 8,3 руб., на санаторно-оздоровительные услуги – 2 руб.

Итак, как видим, больше всего за пять лет выросли расходы на лекарства (в 2,4 раза) и медицинские услуги (в 2 раза).

В общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств удельный вес расходов на здравоохранение в 2022 году занял 6,3%, в 2017 году – 4,6%.

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