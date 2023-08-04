Русский миф испарился5
- Александр Невзоров
- 4.08.2023, 17:01
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Выходки туристов из РФ больше не прощаются.
В мире закрепляется мода бить русских туристов стульями. В Греции их молотят клисмосами, в Португалии - кадейрами. Лупасят в Черногории, Испании и Грузии. Теперь гасят еще и в Турции.
Причины ясны. Агрессивные «понты», вечное быкование «высшей расы» всегда были обязательной компонентой «руссотуристо».
Раньше эти выходки игнорировались, прощались и терпелись.
За спиной хамоватых бугаев и их теток маячила мстительная и всесильная страна.
За эти полтора года войны - все изменилось.
Теперь в ответ на любое ухарство курортников из «раши» немедленно идут в ход самые разные стулья: пластиковые, ротанговые, металлические, деревянные и пр.
Военный позор, грязные секретики страны, бездарность ее дипломатии и заметная всем отсталость России - отключили тот парализующий страх, который она долго транслировала на все континенты.
Русский миф испарился.
Александр Невзоров, Telegram