Русский миф испарился 5 Александр Невзоров

4.08.2023, 17:01

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Выходки туристов из РФ больше не прощаются.

В мире закрепляется мода бить русских туристов стульями. В Греции их молотят клисмосами, в Португалии - кадейрами. Лупасят в Черногории, Испании и Грузии. Теперь гасят еще и в Турции.

Причины ясны. Агрессивные «понты», вечное быкование «высшей расы» всегда были обязательной компонентой «руссотуристо».

Раньше эти выходки игнорировались, прощались и терпелись.

За спиной хамоватых бугаев и их теток маячила мстительная и всесильная страна.

За эти полтора года войны - все изменилось.

Теперь в ответ на любое ухарство курортников из «раши» немедленно идут в ход самые разные стулья: пластиковые, ротанговые, металлические, деревянные и пр.

Военный позор, грязные секретики страны, бездарность ее дипломатии и заметная всем отсталость России - отключили тот парализующий страх, который она долго транслировала на все континенты.

Русский миф испарился.

Александр Невзоров, Telegram

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