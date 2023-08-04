«Cегодня мы услышим «многочисленный вой на болотах» от российских пропагандистов» 3 4.08.2023, 17:55

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Фото: Getty Images

Путинский режим получил серьезную оплеуху.

Успешная атака морских дронов на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ) и повреждение десантного корабля «Оленегорский горняк» – это серьезная оплеуха для режима диктатора Владимира Путина. Особенно эффектно выглядят такие «досадные случаи» на фоне заявлений минобороны РФ о якобы безуспешном контрнаступлении украинских сил.

Как пишет «Обозреватель», об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Он предположил, что сегодня мы услышим «многочисленный вой на болотах» от российских пропагандистов из-за событий в Новороссийске.

«В этом плане все очень хорошо. И для политического руководства рашистского режима это, конечно, серьезная пощечина», – отметил представитель ГУР.

«В плане безопасности, конечно, это большая потеря для флота оккупантов и планирование дальнейших десантных операций. Использование этих судов становится более проблематичным, и это серьезный фактор, который оккупанты будут учитывать», – убежден разведчик.

Напомним, 4 августа в Новороссийске раздались взрывы и звуки стрельбы в районе гавани. Минобороны РФ заявило, что причиной этому – «атака ВСУ» на военно-морскую базу дронами, которые «были уничтожены». Десантный корабль «Оленегорский горняк» был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск. Затопило один из его отсеков, из-за чего он завалился на бок. В настоящее время судно буксируют к берегу.

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