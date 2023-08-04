Встреча двух приятелей в Бобруйске закончилась угоном красной «Нивы», погоней и ДТП 4 4.08.2023, 18:03

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Потом были побег из больницы и задержание.

Двух жителей Бобруйска 26 и 28 лет задержали по подозрению в угоне. Их приключения начались с совместной выпивки в ночь на 1 августа, рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Двое бобруйчан выпивали ночью 1 августа и их потянуло на приключения. Парни решили угнать машину и в итоге выбрали красную «Ниву», потому что ее проще вскрыть и завести, чем иномарки. По очереди они катались в окрестностях родного города.

Утром милиция получила сообщение об угоне. Сотрудники ГАИ заметили "Ниву" и потребовали остановиться. Но водитель требование проигнорировал и началась погоня, которая закончилась аварией. Угнанный автомобиль «съехал с проезжей части, а затем буквально завис между придорожными деревьями, получив при этом серьезные механические повреждения».

«Глядя на покореженное авто, было сложно поверить, что находившиеся в нем водитель и пассажир отделались незначительными ушибами и ссадинами. Они были доставлены в больницу, откуда сбежали. Сотрудниками милиции беглецы задержаны по месту жительства», — рассказали в УСК.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК (угон транспортного средства), парням грозит до трех лет колонии. Ранее их уже судили за аналогичные преступления.

С бобруйчанами работают следователи, но они не находятся под стражей. «Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в УСК.

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