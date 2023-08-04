Навального приговорили к 19 годам особого режима 5 4.08.2023, 18:09

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Алексей Навальный

Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен.

Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил российского политика Алексея Навального к 19 годам колонии — теперь уже особого режима, сообщают российские информагентства.

Процесс по «экстремистскому» делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.

20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при «особо опасном рецидиве преступлений» — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.

По «экстремистскому» делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. «Экстремистским сообществом» власти России считают Фонд борьбы с коррупцией.

Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.

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