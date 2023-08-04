Какая сейчас ситуация с работой на IT-рынке 2 4.08.2023, 18:24

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Работу найти не так просто.

Белорусским айтишникам сейчас трудно найти работу как в нашей стране, так и в Европе. В России их принимают хорошо, однако заработки заметно просели. Такие выводы можно сделать из информации от рекрутеров, к которым корреспондент «Зеркала» обратился как разработчик среднего уровня в поисках работы.

Корреспондент позвонил в четыре агентства по трудоустройству, которые расположены в Минске и областных центрах. В первую очередь там просили прислать резюме на электронную почту, мол, беседы с кандидатами они не ведут и обещают перезвонить, если подходящая для соискателя вакансия найдется. Однако в некоторых случаях разъяснить ситуацию на рынке труда соглашались.

— У нас айтишных вакансий очень мало, с каждым месяцем их становится еще меньше. Хотя мы не специализируемся на этой сфере. Вы лучше сделайте свою страничку в LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. — Прим. ред.). Это работает лучше всего. Но заполните страницу максимально, напишите про все свои умения, опыт и обязательно хорошее фото, — посоветовала сотрудница одного из агентств по трудоустройству.

Еще в одном агентстве ответили, что вакансий для белорусских айтишных компаний в их базе нет, есть несколько предложений от фирм из Европы, но там нужны узкопрофильные опытные сотрудники.

— Честно говоря, я даже не могу вам подсказать, как искать работу в Беларуси. Сейчас к нам не обращаются местные компании, чтобы мы нашли им работников, хотя раньше, еще до событий в Украине, их было очень много. Возможно, у фирм нет денег и им нечем платить за наши услуги по подбору персонала, а может, у них есть свои рекрутеры. Поищите вакансии напрямую на белорусских фирмах, но на большой заработок не надейтесь, — сообщила женщина.

Собеседница добавила, что на хороший заработок в IT сейчас проблемно устроиться не только в Беларуси, но и в Европе.

— Не хочется давать вам лишнюю надежду. Просто ситуация в IT-секторе стала хуже как в Европе, так и в Беларуси. Денег стало меньше, стартапы не финансируются, иностранных работодателей очень мало, вакансий раз в 15 меньше, чем было в 2019 году. Многие вакансии аннулируют сами наниматели — изменяются обстоятельства.

Рекрутер также отметила, что уехать в ту же Литву или Польшу сейчас проблематично, чем год-полтора назад — работникам сложно открыть визы, продлить легализацию. Да и сами наниматели замерли в ожидании и не принимают новых людей. К тому же в Европе, несмотря на высочайшую квалификацию айтишника, предпочтение при трудоустройстве все же отдают своим гражданам, а не релокантам. Вероятно потому, что нет уверенности в том, что документы по легализации будут беспроблемно продляться и дальше. Вакансии на удаленке стали редкостью — все хотят видеть сотрудников в офисе хотя бы пару дней в неделю.

— Тяжело и тем, кто релоцировался к соседям: мало того, что их могут отправить из страны, так зарплата у некоторых сократилась, кого-то отправили на бенч (неработающие в данный момент сотрудники, которые получают зарплату. — Прим. ред.).

Третий рекрутер сообщил, что у него есть несколько вакансий только для очень узких специалистов в IT уровня senior, причем большую часть они довольно быстро «закрывают», остальные «замораживаются». Айтишников уровня middle ищут редко, а junior «вообще никто не интересовался и раньше и тем более сейчас».

— Прошли времена, когда мы искали айтишников, умоляли их принять участие в собеседовании. Сейчас наша почта завалена резюме безработных программистов, которые мы просматриваем, но чаще всего не можем ничего предложить взамен, просто добавляем их в базу, — рассказал о теперешнем состоянии дел мужчина.

Рекрутер из областного центра обнадежил больше всего: он сообщил, что сейчас работает с российскими IT-компаниями, которые готовы принимать на работу белорусов, потому что у них в IT «конкуренция дикая».

— Вакансий много самых разных, но уровень зарплат для наших людей они дают невысокий — сегодняшние реалии. К примеру, недавно разработчику «мидлу» предложили заработок 700 долларов (2161 рубль. Конвертация по курсу Нацбанка РБ на 4 августа). Года три назад этот человек получал бы 3000 долларов (9262 рублей). Но он согласился на такие деньги, а что делать, другого сейчас нет, жирные времена ушли.

Что будет дальше с работой на IT-рынке, ни один из рекрутеров прогнозировать не стал. Некоторые отметили, что уже сейчас некоторые невостребованные айтишники, просидев несколько месяцев без работы, меняют направление деятельности на совершенно другое. Причем это касается и тех, кто остался в Беларуси, и тех, кто релоцировался.

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