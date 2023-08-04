Появилось фото подбитого БДК «Оленегорский горняк» в порту Новороссийска 1 4.08.2023, 18:42

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Так выглядел "Оленегорский горняк" до атаки украинских морских беспилотников

Из него вытекает темная жидкость, корабль «подпирает» буксир.

Спутниковые снимки, на которых изображен подбитый 4 августа в результате надводных дронов российский большой противолодочный корабль «Оленегорский горняк», обнародовало в Telegram «Радио Свобода».

На снимке видно, что «Оленегорский горняк» стоит у причальной стенки, с другой стороны к БДК пришвартован буксир, который, вероятно, пытается компенсировать возникший из-за пробоины крен корабля (он был заметен на видео его буксировки в гавань), «подпирая» его.

Также заметно, что возле корабля в море образовалось большое темное пятно. По предположению «Радио Свобода», из «Оленегорского горняка» вытекает масло или топливо.

Еще один снимок публикует в Telegram «Радіо Cвобода».

В ночь на 4 августа в бухте Новороссийска прогремели взрывы, минобороны страны-агрессора РФ заявило об атаке на военно-морскую базу двумя морскими безэкипажными катерами. Местные власти заверили, что пострадавших и разрушений из-за атаки нет, однако в сети появилось видео, на котором большой десантный корабль «Оленегорский горняк» накренился и его пытаются отбуксировать к берегу.

В Службе безопасности Украины заявили, что российский военный корабль подбит в результате спецоперации СБУ и ВМС ВСУ. Появилось также видео удара по «Оленегорскому горняку», снятое камерой морского беспилотника.

Это уже не первая успешная спецоперация СБУ с использованием надводных дронов. Так, глава СБУ Василий Малюк говорил, что атака на корабли России в Севастопольской бухте в октябре 2022 года и недавний подрыв Крымского моста – дело рук Службы безопасности.

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