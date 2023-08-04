Недалеко от Минска грибнику удалось повидаться с медведем

Недалеко от Минска грибнику удалось повидаться с медведем4
- 4.08.2023, 18:44
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Встреча прошла, к счастью, без происшествий.
В лесу недалеко от деревни Нелидовичи под Минском грибник встретил медведя, рассказал газете «Прысталічча» директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович.
«Встреча с медведем прошла, к счастью, без происшествий. Человек просто пошел за грибами. Повезло, что он охотник и очень хорошо ознакомлен с поведением диких животных. Так, ему удалось насладиться сбором грибов и повидаться с хозяином леса», — рассказал Миронович.
Он отметил, что ни в коем случае нельзя проявлять агрессию в отношении медведей или других диких животных: «Даже если они кажутся безобидными, то необходимо сохранять дистанцию и медленно отходить от животного. Ни в коем случае не пытайтесь прикоснуться или погладить дикое животное. Любая неосторожность может привести к трагедии».
Директор спецлесхоза считает, что к людям под Минском выходят молодые медведи, которые ищут свою территорию, то есть происходит процесс расселения.
Напомним, недавно несколько медведей вышли к людям из леса около Ждановичей. Но они все чаще встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.
«По экспертной оценке на основе анкетных данных, в 2022 году в Беларуси численность бурого медведя находится на уровне 550−700 особей», — заявляли в Академии наук.
Охотники и лесники предлагают исключить медведя из Красной книги. Ученые советуют не спешить.