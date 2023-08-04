Почти шесть тысяч россиян выдворят из Латвии 4 4.08.2023, 18:54

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Они должны будут покинуть страну в течение трех месяцев.

В сентябре власти Латвии уведомят порядка шести тысяч находящихся на ее территории россиян о необходимости покинуть страну. Предписания от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) получат те, кто не стал выполнять условия для получения статуса постоянного жителя ЕС, сообщил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака.

По закону россияне — бывшие граждане или неграждане Латвии — с постоянным видом на жительство в республике должны до сентября подать в УДГМ документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Пакет включает свидетельство о сдаче экзамена по государственному языку. Однако Лидака отметил, что многие россияне это требование игнорируют.

«Где-то 5-6 тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания — ни сдавать экзамен [на знание латышского языка], ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат», — уточнил он (цитата по Rus.LSM).

Лидака напомнил, что такие люди должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев. Информацию о предстоящей рассылке подтвердили в Министерстве внутренних дел.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш отметил, что, если не прошедший проверку человек продолжит находиться в стране, это будет нарушением закона. «Государственные структуры об этом узнают и, соответственно, напомнят о том, что нужно уезжать. Уголовной ответственности нет, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать», — уточнил он.

На вопрос о том, будет ли полиция охотиться на нарушителей с целью выдворения, Лидака сказал, что такая вероятность есть. «Когда в моей комиссии мы такой вопрос задали начальнику Погранохраны, он так нам и сказал. Они просто по закону должны это делать», — пояснил Лидака.

Вместе с потерей вида на жительство не прошедший проверку человек лишится и возможности получать в Латвии многие услуги. Ему также прекратят платить пенсию. Однако у него «есть право получить любое другое разрешение на пребывание — визу или временный вид на жительство, если для этого есть основания», добавил Витолиньш.

Те, кто до 1 сентября пытались сдать экзамен, но не смогли, потеряют вид на жительство не сразу — им будет дана возможность пересдачи до 30 ноября. Запись на повторный экзамен по латышскому языку для россиян открыта с августа.

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