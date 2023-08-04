Назван лучший пляж в Беларуси 4.08.2023, 19:05

Он находится в Жодино.

Специальная комиссия признала Жодинский городской пляж лучшим в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Пляж в Жодино располагается примерно в 2 км от БелАЗа и в 1,7 километра от жодинской тюрьмы. На этом пляже есть детские горки, кабинки для переодевания, тренажеры.

Второе место в конкурсе пляжей заняло место массового отдыха на озере Белое в Поставском районе, где располагается спортивно-туристический комплекс "Озерки". На третьем месте оказался пляж на Печерском водохранилище в Могилеве.

Среди негосударственных первое место занял пляж водохранилища Паперня санатория «Ружанский» в Пружанском районе. В тройку лидеров вошли также пляж в парке семейного отдыха «Лап-Ландия» Любанского района и место массового отдыха на реке Клява возле агрогородка Трабы Ивьевского района.

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