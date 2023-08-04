СМИ: Российский военный корабль в Новороссийске был атакован украинским дроном Magura V5 4.08.2023, 19:24

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Magura V5 могли быть запущены как через Черное море, так и через акваторию Азовского.

Поразить большой десантный корабль российского флота «Оленегорский горняк» в бухте Новороссийска в РФ мог морской беспилотник Magura V5. Об этом после подрыва 4 августа сообщили The New York Times и украинский Focus.

Американское издание пришло к такому выводу, проанализировав видео атаки, снятое с самого беспилотника. Журналисты подчеркивают, что Magura V5 – одно из последних пополнений флота военно-морских беспилотников Украины, и он был представлен на выставке оборонной промышленности в Стамбуле.

Создатели беспилотника говорят, что он может двигаться со скоростью до 77 км/час и нести полезную нагрузку до 320 кг.

The New York Times обращает внимание, что расстояние между украинской Одессой и российским Новороссийском составляет примерно столько же, как радиус действия морского беспилотника – 450 морских миль (чуть больше 800 км).

Опрошенные Focus эксперты предполагают, что Magura V5 (если это был он) могли быть запущены как через Черное море (полностью), так и через акваторию Азовского моря, которое полностью контролирует страна-агрессор, и пройти под Крымским мостом, об усилении защиты которого говорили оккупанты.

29 июля телеканал CNN опубликовал репортаж об украинских надводных беспилотниках, атакующих российские корабли, не указав названия модели. Дроны, о которых идет речь, позволяют атаковать и вести наблюдения за россиянами в Черном море и на Крымском полуострове. По словам одного из разработчиков, эти дроны – полностью украинская разработка, они спроектированы, собраны и испытаны в Украине. Сообщается, что длина беспилотника чуть более пяти метров, весят до 1 тыс. кг, имеют взрывную нагрузку до 300 кг, дальность 800 км, максимальную скорость 80 км/ч.

Эти характеристики примерно совпадают с характеристиками Magura, о которых написали СМИ.

Издание Defense Express 30 июля сообщало, что морской дрон из репортажа CNN – именно Magura V5. Авторы материала обратили внимание на ряд особенностей конструкции. В частности, что управляют дроном несколько операторов, система управления выглядит живучей, а запустить аппарат можно с любой площадки.

25 июля «Промышленный портал» писал, что Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA) V-типа на выставке Defence Industry Fair, которая проходила в Турции в июле, представила государственная украинская компания «Спецтехноэкспорт».

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