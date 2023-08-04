Стало известно, как идет стройка в ЖК «Уютный», где белорусы стояли в очереди за квартирами 2 4.08.2023, 19:26

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Фотофакт.

Более 80 человек работают на строительстве жилого комплекса «Уютный» в Минске, строить планируют по два этажа в месяц рассказали в ГПО «Минскстрой». Ранее на квартиры в этом ЖК образовался ажиотаж.

Как рассказали в «Минскстрое», сейчас активно стоится дом № 2. В двух подъездах уже заливают монолитный каркас третьего этажа, еще два выросли уже до уровня второго этажа, в паре последних подъездов строится только первый.

«Взятый темп — два этажа в месяц», — рассказали на предприятии.

Параллельно занимаются теплоизоляцией цокольного этажа, вентиляцией, засыпкой котлована. В сентябре планируется начать кладку наружных стен.

Уже построена насосная станция, готовится распредилительная подстанция, завершаются работы по устройству фундамента паркинга.

Напомним, ЖК «Уютный» должен вырасти в квартале улиц Подлесная — Парниковая — Дачный проезд, неподалеку от Национальной библиотеки. В день подачи заявлений потенциальные дольщики стали собираться возле офиса «Минскстроя» за 2,5 часа до открытия — в 6 утра, образовалась очередь и люди дежурили сутками.

По задумке в ЖК будет комбинированная застройка, состоящая из многоквартирных домов, домов усадебного типа и таунхаусов, в окружении лесного массива. Будущим жителям обещают собственный детский сад на 60 мест, спортивные площадки, велобоксы, смотровую площадку и даже лесной амфитеатр.

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