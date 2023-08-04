Украина пообещала покончить с Черноморским флотом РФ 5 4.08.2023, 19:31

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Морские дроны меняют правила игры.

Успешное применение дронов против российского флота «обеспечит свободу и безопасность в Черном море для мировой торговли», заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «дроны меняют правила игры и возвращают акватории полноценную внешнюю юрисдикцию». «Присутствию российского флота в Черном море будет положен конец, а с ним — и традиционному московскому шантажу», — пообещал Подоляк.

Ночью 4 августа беспилотные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Минобороны РФ заявило, что они были уничтожены кораблями, которые охраняли внешний рейд объекта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждал, что пострадавших и разрушений нет. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на атаку «моментально среагировали и помогли избежать последствий» корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец».

Удар осуществила Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами, сообщили источники «BBC News Украина» в СБУ. По их словам, был поврежден «Оленегорский горняк».

В Сети появилось видео буксировки указанного большого десантного корабля (БДК). На кадрах виден сильный крен судна. Позже были опубликованы спутниковые снимки корабля — его пригнали в порт Новороссийска и подперли буксиром, который помогает ему таким образом держаться на плаву.

Также заметно, что из БДК вытекает темная жидкость — возможно, топливо или масло. Он «получил серьезную пробоину», заявил источник Reuters в украинской разведке.

С начала войны Украина успешно атаковала восемь российских кораблей, три из них затонули, подсчитала «Верстка».

Спустя месяц после российского вторжения — 24 марта 2022 года — ВСУ ударили ракетами «Точка-У» по порту Бердянска. В результате был затоплен БДК «Саратов», еще два корабля этого класса — «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» — получили повреждения.

17 июня 2022 года противокорабельной ракетой «Гарпун» был подбит, а затем затонул буксир «Василий Бех», который доставлял вооружение и личный состав Черноморского флота на остров «Змеиный».

29 октября 2022 года ВСУ атаковали морскими беспилотниками главную базу Черноморского флота — Севастополь. В результате были повреждены тральщик «Иван Голубец» и фрегат «Адмирал Макаров».

Самым резонансным стало уничтожение флагмана Черноморского флота — ракетного крейсера «Москва». 13 апреля 2022 года по кораблю нанесли удар двумя ракетами «Нептун». В Минобороны России утверждали, что крейсер затонул на следующий день при буксировке в порт. По официальным данным, 27 моряков пропали без вести, 17 из них признали погибшими. В их числе были и солдаты-срочники.

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