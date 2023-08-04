В Новогрудском районе из-за обрыва проводов горело поле с озимой пшеницей
- 4.08.2023, 19:40
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Днем 4 августа вблизи агрогородка Негневичи горело поле, где растет озимая пшеница. Спасатели потушили пожар, Следственный комитет проводит проверку.
В результате пожара было уничтожено порядка 20 гектаров урожая, озимую пшеницу на 45 гектарах удалось спасти.
По предварительной информации, возгорание произошло в результате обрыва высоковольтных проводов.
Следственный комитет проводит проверку, размер ущерба, причиненного сельхозпредприятию, уточняется.