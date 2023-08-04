Reuters: Треть бюджета России расходуется на войну 5 4.08.2023, 19:57

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Кремль тратит гораздо больше, чем собирался изначально.

За первые шесть месяцев 2023 года Россия потратила на военные нужды 5,59 триллиона рублей, что составляет более 37% от всех расходов государства. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванный документ российского правительства. Общие расходы России за данный период, согласно приведенным данным, составили 14,97 триллиона рублей.

Изначально в бюджет на оборону были заложены 4,98 триллиона рублей, отмечает Reuters. Таким образом Россия за первые полгода 2023 года уже потратила на войну на 600 миллиардов больше, чем планировала изначально за весь год или около 20 процентов от всех запланированных расходов на 2023 год.

Согласно новым расчетам, которые также были представлены в документе, Россия планирует в 2023 году потратить на войну 9,7 триллиона рублей, что составляет примерно треть от общей предполагаемой годовой суммы расходов в 29,05 триллиона рублей.

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