В Мелитополе в режиме 24/7 работает российский мобильный крематорий 3 4.08.2023, 20:13

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россия активно использует мобильные крематории на фронте. Один из них в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке за пятницу, 4 августа, в Facebook.

В течение суток враг нанес 39 авиационных ударов (применив 2 ударные дроны Shahed-136/131, все было уничтожено) и произвел 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфине и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам.

На Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты.

На Бахмутском направлении силы обороны стримують противника в районах Клищиевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Благодатном районе. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись населенные пункты.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. Кроме того, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

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