Трамп потеряет около половины избирателей, если будет признан виновным 4.08.2023, 20:29

Дональд Трамп

Результаты опроса.

Около половины республиканцев не стали бы голосовать за Дональда Трампа на следующих президентских выборах, если бы суд признал его виновным в совершении уголовного преступления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели Reuters/Ipsos.

Во время двухдневного опроса, который завершился перед сегодняшним появлением Трампа в суде, респондентов спрашивали: будут ли они голосовать за Трампа на президентских выборах 2024 года, если он будет "осужден присяжными за тяжкое преступление".

45% опрошенных республиканцев сказали, что не будут голосовать за него; 35% заявили, что будут. 20% опрошенных еще не решили, будут или нет.

На вопрос, голосовали бы они за Трампа, если бы он «в настоящее время отбывал срок в тюрьме», 52% республиканцев ответили, что не проголосовали бы, 28% готовы за него голосовать в таких обстоятельствах.

Против 45-го президента США Дональда Трампа выдвинуты обвинения, которые могут привести к его исключению из президентской гонки 2024 года. Его подозревают в махинациях при выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс и хранение секретных документов в своей частной резиденции после завершения каденции. Ему также предъявлены обвинения в попытке фальсифицировать итоги президентских выборов 2020 года.

В суде Трамп заявил, что не признает себя виновным и считает выдвинутые против него обвинения «охотой на ведьм».

Законодательство США не запрещает участие приговоренных судом в выборах, если их права не ограничены специальным судебным решением.

Как показал опрос Reuters/Ipsos, участие Трампа в президентской гонке может самым существенным образом зависеть от приговора суда по итогам рассмотрения предъявленных ему обвинений.

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