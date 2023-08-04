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ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга

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  • 4.08.2023, 21:08
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ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга

Сейчас они вышли на промежуточную линию.

Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на некоторых участках юга. Сейчас они вышли на промежуточную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

«Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия», - рассказала она.

Маляр отметила, что сейчас оккупанты перебрасывают свои резервы как на южное, так и на восточное направление. В большинстве своем это профессиональные солдаты.

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