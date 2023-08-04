ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на отдельных участках юга1
- 4.08.2023, 21:08
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Сейчас они вышли на промежуточную линию.
Украинским военным удалось прорвать первую линию обороны оккупантов на некоторых участках юга. Сейчас они вышли на промежуточную линию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
«Наши войска на юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных, ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия», - рассказала она.
Маляр отметила, что сейчас оккупанты перебрасывают свои резервы как на южное, так и на восточное направление. В большинстве своем это профессиональные солдаты.