Сайт газеты «Прессбол» возобновил работу под другим названием 4.08.2023, 21:22

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Ранее Мининформ заблокирован сайт спортивного издания.

Спортивная газета «Прессбол» в своем телеграм-канале сообщила, что возвращается в интернет с новым адресом. Теперь материалы издания можно читать на resport.by.

«Почти два месяца самое посещаемое спортивное интернет-издание страны недоступно. Да, мы не сидели, сложа руки. Мы перешли в соцсети, чтобы продолжать рассказывать вам о главных событиях белорусского и мирового спорта. Но пришла пора вернуться к привычному формату», — пишет редакция «Прессбола» в телеграме.

Работа под новым адресом презентуется как временная: «Будем считать, что в нашем доме ремонт, а пока придется пожить на стороне».

Resport.by, мол, проект новый, но суть прежняя, ведь на новом сайте будут те же новости, аналитика и статистика от команды «Прессбола»

Напомним, что 16 июня Министерство информации распространило заявление, что на основании ведомственного мониторинга на предмет «соблюдения национального законодательства о СМИ» заблокирован сайт спортивного издания «Прессбол». При этом причина такого решения не называлась. Но впоследствии стало известно, что редакция пострадала за то, что на сайте оставалось архивное фото футболиста из «черного списка» Минспорта.

«Прессбол» — старейшее независимое белорусское спортивное издание с более чем 30-летней историей. На фоне драматических событий 2020-го газета опубликовала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия силовиков.

Четкая гражданская позиция стала поводом к кадровым ротациям, в результате Белорусская федерация футбола как главный акционер добилась замены главного редактора на бывшего корреспондента государственного телеканала ОНТ Сергея Лисичкина. Несмотря на то, что журналист не имел опыта административной работы, решение одобрили в обход редакционного коллектива.

В итоге тогда практически все ведущие сотрудники покинули «Прессбол» в знак протеста против «захвата издания».

Те же журналисты, что остались работать в издании, сознательно приняли решение, как выразился один из его основателей Юрий Орлов, «затупиться», дистанцировавшись от общественно-политической тематики и сосредоточившись на освещении собственно спортивных новостей с нейтральной позиции. Но, как показала жизнь, в нынешних условиях это все равно не спасает от репрессивных мер со стороны государства, для которого просто нейтральности и аполитичности уже недостаточно.

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