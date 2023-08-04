Умер актер Марк Марголис 1 4.08.2023, 21:43

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Марк Марголис

Он сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах.

На 84-м году ушел из жизни американский актер Марк Марголис. Он скончался в больнице Нью-Йорка, куда попал несколько дней назад. Об этом пишет Variety со ссылкой на его сына Моргана.

Актер сыграл более чем в 150 фильмах и сериалах, в том числе — «Лицо со шрамом», «Секс в большом городе», «Квантовый скачок», «Реквием по мечте», «Блудливая Калифорния» и «Криминальная история».

Наибольшую известность Марголису принесла роль наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». За нее актер был номинирован на премию «Эмми» в категории лучший приглашенный актер в драматическом сериале и премию «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале.

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