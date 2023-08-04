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В вузы Гомельщины в этом году на белорусскую филологию набирают всего 13 человек

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  • 4.08.2023, 21:56
В вузы Гомельщины в этом году на белорусскую филологию набирают всего 13 человек

На русскую филологию набор больше.

В этом году в университетах Гомельской области на филологических факультетах вообще нет набора на специальность «белорусская филология», заметил «Флагшток».

В Мозырском государственном педуниверситете набор филологов шел только на русский язык.

В Гомельском госуниверситете имени Скорины набора на отдельную специальность «белорусская филология» тоже нет. Правда, здесь 13 человек набирают на специальность «Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский)».

Для сравнения: на русскую филологию в Гомеле набирают 25 человек, а еще 25 — на специальность «Русский язык и литература. Иностранный язык (английский/китайский)». То есть набор русских филологов — 50 человек.

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