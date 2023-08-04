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Белорусские диаспоры проведут марши в годовщину протестов

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  • 4.08.2023, 22:39
  • 1,670
Белорусские диаспоры проведут марши в годовщину протестов

Марши состоятся 9 августа.

Беларусские диаспоры проведут марши солидарности 9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними протестов. Марши пройдут в Варшаве, Риге, Вильнюсе.

Белорусы Вильнюса встречаются на Кафедральной площади в 18:00. В Риге белорусы соберутся в 19:00 возле Национальной библиотеки, чтобы дойти до площади Свободы.

В Варшаве марш начнется в 18:00 возле Пражского парка. После сбора колонна двинется к памятнику Коперника в Краковском предместье, где с 20:00 пл 21:00 будут выступать активисты и политики.

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