закрыть
4 августа 2023, пятница, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают позиции врага на Горловском направлении

  • 4.08.2023, 22:54
  • 1,090
Украинские бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают позиции врага на Горловском направлении

Видео.

Пилоты стрелкового батальона 24-й ОМБр с помощью ударных FPV-дронов уничтожают врага на Горловском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Когда враг контролирует господствующие высоты на участке фронта, это значительно усложняет продвижение наших войск во время наступления. Соответственно, выбивание оккупантов из этих позиций является очень важным и сложным процессом. Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила посредством FPV-дронов успешно решают следующие задачи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип