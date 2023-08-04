Украинские бойцы с помощью ударных FPV-дронов уничтожают позиции врага на Горловском направлении 4.08.2023, 22:54

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Пилоты стрелкового батальона 24-й ОМБр с помощью ударных FPV-дронов уничтожают врага на Горловском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

Когда враг контролирует господствующие высоты на участке фронта, это значительно усложняет продвижение наших войск во время наступления. Соответственно, выбивание оккупантов из этих позиций является очень важным и сложным процессом. Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила посредством FPV-дронов успешно решают следующие задачи.

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