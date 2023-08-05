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Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в Россию

  • 5.08.2023, 1:04
Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в Россию
Владимир Зеленский

Намекнул на Новороссийск?

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 августа, заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Он поблагодарил спецслужбу за возвращение войны обратно России.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что все благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору.

«Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», - добавил президент.

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