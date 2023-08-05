Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны обратно в Россию
- 5.08.2023, 1:04
Намекнул на Новороссийск?
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 августа, заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка. Он поблагодарил спецслужбу за возвращение войны обратно России.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.
«Был сегодня и доклад руководителя СБУ Малюка. Содержание не буду озвучивать», - говорится в сообщении.
Президент отметил, что все благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны назад — государству-агрессору.
«Что несешь миру, с тем сам и оказываешься», - добавил президент.