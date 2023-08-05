Где в Беларуси запрещено купаться?
- 5.08.2023, 2:57
Карта.
Специалисты проверили за неделю 337 пляжей страны, исследовали 905 проб, из них 39 не соответствовали нормативам, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
В итоге были сняты ограничения купания в зоне отдыха деревни Рудавка Свислочского района. «При этом новые предложения по запрету купания и занятий водными видами спорта на текущей неделе не выносились», — отметили в центре.
Но остаются действовать ранее введенные ограничения.
На купание детей:
в реке Мухавец (пляж «Восток» в городе Бресте, пляж санатория «Надзея» Жабинковского района Брестской области);
реке Припять в Мозыре (две правобережные зоны отдыха по улице Советской — в районе гребной базы у жилых домов № 91, 92, а также в районе жилого дома № 9).
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На купание детей и взрослых:
на центральном пляже Бреста (правый и левый берег реки Мухавец по бульвару Шевченко);
в Каменецком районе на территории детского оздоровительного лагеря «Верба» в районе деревни Плянта, на реке Лесная в зоне городского парка Каменца;
в зонах рекреации на левом берегу реки Припять в Мозыре, расположенных выше и ниже моста;
в пляжной зоне Солигорского водохранилища;
в водоеме деревни Саковичи Минской области.
На купание взрослых и детей, занятия водными видами спорта:
на пляже «Светочь» у реки Березина в Светлогорске;
на пляжах Гомеля («Каскад-1» со стороны ул. Каменщикова, «Шведская горка», «Новобелицкий», в микрорайоне Костюковка);
на пляже у реки Оресса в Любани;
в зонах рекреации на Днепре в Шклове;
в пруду в деревни Путники Шкловского района;
на водоеме в деревне Вильчицы и в Днепре у деревни Полыковичи Могилевского района;
на Святом озере, пруду Броды, городском пляже и Фатинском заливе на Днепре в Могилеве.
Мониторинг безопасности водных объектов в зонах рекреации продолжается, заверили в центре.
Напомним, в выходные будет очень жарко, но спасатели призывают помнить об опасности на воде — с начала июня в Беларуси утонули почти 120 человек.