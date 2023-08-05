Где в Беларуси запрещено купаться? 5.08.2023, 2:57

Карта.

Специалисты проверили за неделю 337 пляжей страны, исследовали 905 проб, из них 39 не соответствовали нормативам, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В итоге были сняты ограничения купания в зоне отдыха деревни Рудавка Свислочского района. «При этом новые предложения по запрету купания и занятий водными видами спорта на текущей неделе не выносились», — отметили в центре.

Но остаются действовать ранее введенные ограничения.

На купание детей:

в реке Мухавец (пляж «Восток» в городе Бресте, пляж санатория «Надзея» Жабинковского района Брестской области);

реке Припять в Мозыре (две правобережные зоны отдыха по улице Советской — в районе гребной базы у жилых домов № 91, 92, а также в районе жилого дома № 9).

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На купание детей и взрослых:

на центральном пляже Бреста (правый и левый берег реки Мухавец по бульвару Шевченко);

в Каменецком районе на территории детского оздоровительного лагеря «Верба» в районе деревни Плянта, на реке Лесная в зоне городского парка Каменца;

в зонах рекреации на левом берегу реки Припять в Мозыре, расположенных выше и ниже моста;

в пляжной зоне Солигорского водохранилища;

в водоеме деревни Саковичи Минской области.

На купание взрослых и детей, занятия водными видами спорта:

на пляже «Светочь» у реки Березина в Светлогорске;

на пляжах Гомеля («Каскад-1» со стороны ул. Каменщикова, «Шведская горка», «Новобелицкий», в микрорайоне Костюковка);

на пляже у реки Оресса в Любани;

в зонах рекреации на Днепре в Шклове;

в пруду в деревни Путники Шкловского района;

на водоеме в деревне Вильчицы и в Днепре у деревни Полыковичи Могилевского района;

на Святом озере, пруду Броды, городском пляже и Фатинском заливе на Днепре в Могилеве.

Мониторинг безопасности водных объектов в зонах рекреации продолжается, заверили в центре.

Напомним, в выходные будет очень жарко, но спасатели призывают помнить об опасности на воде — с начала июня в Беларуси утонули почти 120 человек.

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