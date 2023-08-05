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Невзоров: Украинские дивизии наконец расчистили магистральную «штурмовую дорогу»

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  • 5.08.2023, 8:06
  • 8,362
Невзоров: Украинские дивизии наконец расчистили магистральную «штурмовую дорогу»

В районе Роботино началось серьезное движение.

Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал последние новости с Запорожского фронта в Украине:

— В районе Роботино (Запорожье) началось серьезное и многозначительное движение. Туда сейчас подтянут 10-й армейский корпус, один из наиболее подготовленных Западом штурмовых корпусов ВСУ.

Из района окончательно выдавлены «орки» и идет зачистка коридоров в минных полях.

До главной оборонительной линии русских - менее 2.5 километров.

Вполне возможно, что украинские дивизии, наконец, расчистили магистральную «штурмовую дорогу».

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