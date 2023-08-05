закрыть
5 августа 2023, суббота, 10:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Опубликованы панические переговоры российских диспетчеров во время атаки на Крымский мост

4
  • 5.08.2023, 8:25
  • 10,258
Опубликованы панические переговоры российских диспетчеров во время атаки на Крымский мост

Керченский пролив заполонили надводные и воздушные дроны.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Российский центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным «Кавказ-Трафик» заявил об атаке надводных и воздушных дронов в зоне своей ответственности.

«Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных надводных и воздушных. Есть инциденты. Всем судам на якоре усилить наблюдение», — говорится в докладе.

Российским судам, которые стоят на якоре, было приказано усилить наблюдение. Сообщалось также, что оккупанты подняли в воздух истребители для перехвата воздушных целей. Также в докладе сообщается о новых взрывах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип