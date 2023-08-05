Опубликованы панические переговоры российских диспетчеров во время атаки на Крымский мост 4 5.08.2023, 8:25

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Керченский пролив заполонили надводные и воздушные дроны.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью боевые дроны массированно атаковали Крымский мост и подбили российский танкер SIG в Керченском проливе.

Российский центр Службы управления движением судов Керченского пролива с позывным «Кавказ-Трафик» заявил об атаке надводных и воздушных дронов в зоне своей ответственности.

«Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных надводных и воздушных. Есть инциденты. Всем судам на якоре усилить наблюдение», — говорится в докладе.

Российским судам, которые стоят на якоре, было приказано усилить наблюдение. Сообщалось также, что оккупанты подняли в воздух истребители для перехвата воздушных целей. Также в докладе сообщается о новых взрывах.

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