Гуменюк: Топ-коллаборанты в Крыму уже готовы к «жесту доброй воли» 3 5.08.2023, 8:56

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В «верхнем эшелоне» пытаются скрыть подготовку побега от рядовых россиян.

Коллаборанты, находящиеся на территории временно оккупированного Крыма, готовы начать свой побег с полуострова. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире «Радио Свобода».

Как отметила Гуменюк, сейчас российские захватчики пытаются создать картинку, что они якобы останутся в Крыму надолго. Но местные жители уже понимают, что произошла эвакуация семей «чиновников» и вывезено имущество.

«Это все признаки того, что коллаборанты верхнего эшелона уже готовы к будущему жесту доброй воли», - подчеркнула пресс-секретарь ОК «Юг».

Она также отметила, что даже при желании большого количества людей сбежать из Крыма, уехать с полуострова теперь стало значительно труднее. Это связано с тем, что Крымский мост перегружен и «устал», его пропускная способность ограничена. Кроме того, объездные пути являются достаточно опасными, что усложняет ситуацию с выездом с полуострова.

«Там гражданские лица попадают в такую сэндвич-композицию, когда гражданские автомобили вставляются в военные колонны, чтобы создать живой щит. И люди не очень хотят в этой ситуации рисковать собственной жизнью», - рассказала Гуменюк.

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