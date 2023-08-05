«Какой артист погибает»: что Кремль приготовил для Лукашенко 5.08.2023, 9:32

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Диктатору в этой истории отведена роль провинциального актера из Мозыря.

Ускорят ли российские наемники в Беларуси падение режима Лукашенко?

На этот вопрос в интервью программе Studio X-97 сайта Charter97.org ответил известный украинский публицист Виталий Портников:

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— Может ли присутствие «вагнеровцев» на территории Беларуси как-то ускорить падение режима Лукашенко?

— Лукашенко в этой истории никак не участвует. Думаю, что режим Лукашенко как раз Путину очень удобен. За декорацией этого режима можно проводить такие великолепные комбинации.

Думаю, что сейчас Лукашенко доказал свою нужность Путину более чем когда-либо еще. Он сыграл нужную им роль в пьесе — переговорщика. Все в это поверили. Он прямо наслаждался этой ролью.

Знаете, как какой-то артист провинциального самодеятельного театра в каком-нибудь Мозыре, которому разрешили выступить на сцене Минского академического театра.

Он рассказывал, как вел эти переговоры, как ему звонил Путин, как он звонил Путину. Многие воспринимали это за чистую монету. Я тоже почти так воспринимал, естественно, понимая, что половина из сказанного — ложь, но внимательно все слушал.

Боже, Путин «боялся разговаривать с Пригожиным», говорил с Лукашенко. Пригожин не хотел с Путиным, хотел с Лукашенко. Это же просто прекрасная роль для того, чтобы всех этих бандитов поместить на место проведения провокации против Запада. Поэтому ни о каком падении режима Лукашенко речи не идет.

Режим Лукашенко будет существовать ровно столько времени, сколько существует путинский режим. Потому что это оккупационный режим, это режим Квислинга. Мог ли режим Квислинга пасть, пока была сильная Германия? Нет, ему ничего не угрожало. Так и Лукашенко ничего не угрожает.

Разве что Путин захочет от него избавиться, но зачем избавляться от такого чудесного артиста. «Какой артист погибает», — восклицал Нерон. Лукашенко до Нерона, конечно, далеко, но крови на его руках уже примерно столько же.

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