Тяжелый удар по Путину Виктор Швец, «Высокий замок»

5.08.2023, 9:40

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За океаном произошли события чрезвычайной важности.

В США произошли события, которые могут оказать чрезвычайно важное влияние, как на мировую политику в целом, так и на украинско-американские отношения. А также и на войну, которую героически ведет украинский народ против Путина, благодаря безграничной помощи и поддержке американского народа и американской власти.

Независимый специальный прокурор Минюста США Джек Смит добился утверждения федеральным Большим жюри обвинения 45-му президенту США Дональду Трампу по четырем статьям:

Заговор против государства;

Заговор с целью воспрепятствовать официальной процедуре;

Покушение чтобы воспрепятствовать официальной процедуре;

Заговор «против прав».

Наиболее тяжким обвинением является четвертое, за которое Трамп может быть приговорен к пожизненному лишению свободы;

второе и третье обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет;

и наименее тяжкое обвинение — первое, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Возможно, самым тяжким обвинением для Трампа будет то, что он пытался сохранить власть после того, как проиграл на выборах в 2020 году.

Кроме президента Трампа, к уголовной ответственности прокурор Смит привлекает еще шесть его подельников, фамилии которых не названы.

Вместе с тем, в газете «The New York Times» в материале журналиста Джона Э.Бромвича от 2 августа 2023 года «Рудольф В. Джулиани является соучастником 1», в частности, отмечено, что «Господин Джулиани, борец с преступностью, поднявшийся из офиса федерального прокурора, чтобы возглавить город Нью-Йорк в момент глубочайшего кризиса, не упоминается в обвинительном акте, представленном во вторник, обвиняя его бывшего клиента Дональда Дж. Трампа в сговоре отменить выборы 2020 года. Но соучастник 1, который, как признал адвокат господина Джулиани, был его клиентом, фигурирует в каждом из трех заговоров, которые, как утверждается, имели место, оставляя открытой возможность того, что господину Джулиани могут предъявить обвинение самому».

И далее в этом материале говорится: «Мистер Смит обратил внимание на последствия победы г-на Байдена в том году. В обвинительном акте говорится, что господин Трамп 14 ноября 2020 г. назначил г-на Джулиани «возглавить его усилия, направленные на обжалование результатов выборов».

Господин Джулиани принялся за миссию, встретившись со спикерами палаты в Аризоне и Мичигане, попросив их заменить своих надлежащих выборщиков группами, которые отдадут голоса за господина Трампа. В общей сложности господин Джулиани помогал координировать схему выдвижения фальсифицированных списков выборщиков в семи штатах, говорится в обвинении. Господин Джулиани организовал презентацию для законодателей, где люди, называвшие себя экспертами по фальсификациям выборов, неправдиво утверждали, что проголосовали 10 000 «мертвых душ».

А после того, как нападение на Капитолий США задержало сертификацию выборов, господин Джулиани помог господину Трампу лоббировать законодателей, но безуспешно, чтобы не допустить Байдена в Белый дом. Действия Трампа и его подельников прокурор разделил на пять эпизодов:

После выборов Трамп и его сообщники начали убеждать чиновников в тех штатах, которые сомневались в выборах, отменить их результаты из-за фальсификации;

В семи штатах мятежники утвердили лжевыборщиков, проголосовавших за Трампа вместо Байдена (имеется в виду утверждение результатов выборов в Конгрессе США, где голосуют избранные от штатов выборщики);

Мятежники оказывали давление на Министерство юстиции, чтобы добиться официального расследования лживых заявлений о фальсификации;

Трамп убеждал вице-президента (вице-президент Майк Пенс), использовать свою «церемониальную» роль для искажения результатов выборов;

Президент (президент США Д. Трамп) и другие мятежники использовали штурм Капитолия (помещение Конгресса США), чтобы убедить конгрессменов поддержать их план.

Каждый из пяти эпизодов должным образом обоснован соответствующими доказательствами.

То есть прокурор Смит не обвиняет Трампа и его подельников в самой организации штурма Капитолия, прокурор лишь ссылается на то, что президент США Д. Трамп создал условия для этого, а затем пытался использовать беспорядки, образовавшиеся в результате нападения на Капитолий.

В те трагические минуты, когда совершался штурм в активной фазе, Трамп написал в своем твиттере, что Пенсу не хватило смелости. После этого вице-президента немедленно эвакуировали из помещения Капитолия, поскольку толпа, штурмовавшая Капитолий, призвала его повесить.

3 августа 2023 года судья должен избрать Д.Трампу меру пресечения. Но вряд ли эта мера пресечения существенно ограничит его возможности.

Это уже третье обвинение Д.Трампу и наиболее серьезное. Может ли оно повлиять на предвыборную кампанию, сейчас сложно сказать. Но это будет первый случай в истории США, когда возможный кандидат в президенты обвиняется в особо тяжком преступлении. Пока не известно, как на это обвинение отреагируют республиканцы, ведь им придется выбирать на своем съезде кандидата в президенты от партии. Проблема состоит в том, что Дональд Трамп является бесспорным лидером, и с ним никто не может сравниваться в рейтингах. К примеру, ДеСантис, идущий вторым по симпатиям республиканцев, почти в три раза проигрывает Дональду Трампу. А рейтинг Майка Пенса, который тоже намерен вступить в борьбу за номинацию от республиканской партии, набирает лишь три процента поклонников, что очень мало.

Суд над Дональдом Трампом и его сообщниками может состояться в ближайшие три месяца. Первые два обвинения, как показала социология, особого влияния на рейтинг Трампа не оказали. Но это обвинение гораздо серьезнее и касается конституционных гарантий существования США. Майк Пенс назвал эти обвинения напоминающими, что «любой, кто ставит себя выше Конституции, не должен быть президентом».

Можно не сомневаться, что новое обвинение Трампа стало очень серьезным негативным подарком Путину, ведь именно с этим кандидатом он во многом связывает свой успех в войне с Украиной.

Удастся ли прокурору помешать Дональду Трампу снова занять Белый дом, будем наблюдать. Но по оценкам юридических экспертов, внимательно изучивших новое обвинение Дональда Трампа, его шансы на победу над прокурором не слишком высоки.

Уже совсем скоро в США начнется предвыборная кампания, а 5 ноября 2024 года и выборы президента США. Для нас, украинцев, наступает очень ответственный этап в политической жизни нашего крупнейшего друга и партнера — США. В последнее время Дональд Трамп сделал несколько очень серьезных антиукраинских заявлений, чрезвычайно настораживающих.

По информации газеты «Нью-Йорк таймс» рейтинги Джо Байдена и Дональда Трампа почти одинаковы и составляют по 43%. Остальные — 14% еще не определившихся избирателей — большинство отдает предпочтение Джо Байдену.

Виктор Швец, «Высокий замок»

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