Конкуренты вынесли приговор «Беларуськалию» 5.08.2023, 9:58

На сколько снизится экспорт удобрений из Беларуси?

Конкуренты «Беларуськалия» – компании Nutrien и The Mosaic Company – опубликовали квартальные отчеты, в которых оценили поставки калийных удобрений из Беларуси в 2023 году, сообщает myfin.by.

Эксперты компании Nutrien прогнозируют, что в 2023 году поставки калийных удобрений из Беларуси сократятся на 4-5 млн тонн по сравнению с уровнем 2021 года. Экспорт калия из России, согласно прогнозу, уменьшится на 3-4 млн тонн.

В начале этого года канадская Nutrien прогнозировала, что экспорт калия из Беларуси просядет на 40–60% в сравнении с уровнем 2021 года. В мае компания улучшила оценку белорусского калийного экспорта (ожидаемое падение – 25–40%).

Компания The Mosaic Company ожидает, что в 2023 году поставки калийных удобрений из РБ снизятся на 5-6 млн тонн по сравнению с досанкционным уровнем.

Ранее сообщалось, что в текущем году Беларусь планирует экспортировать 8 млн тонн калийных удобрений. Проблемным моментом является падение мировых цен на калий. К тому же необходимо найти способы сокращения затрат на доставку продукции потребителям.

В 2023 году ключевым рынком сбыта для белорусского калия выступает Китайская Народная Республика, которая только за январь – май импортировала калийных удобрений из Беларуси на сумму $800,6 млн.

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