Казахстан готовит серьезный удар по российской пропаганде 5.08.2023, 10:03

За военную символику РФ взялась Генпрокуратура страны.

Госорганы совместно с Генпрокуратурой Казахстана прорабатывают правовые основания для запрета реализации этнополитизированной символики в стране. Специалисты предупредили, что с казахстанских прилавков хотят убрать такие товары, пишет nur.kz.

«Как показывает практика, отдельными представителями разных этносов в общественном поле демонстрируется различная этническая символика, в том числе связанная со странами их исторического происхождения и тому подобным. Так, в 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности, на одежде, игрушках, транспортных средствах символики «Z» или «V», — заявил прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры города Семей Куат Бапинов.

Он подчеркнул, что есть факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под разными наименованиями, в частности, «Армия России», «Вежливые люди», которые, по его словам, вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

«В связи с этим Генпрокуратурой РК в этом году направлено предложение в Правительство РК о законодательном запрете и административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», — сообщил прокурор.

В связи с этим до принятия соответствующих поправок предпринимателям посоветовали исключить из продажи печатно-бланочную, игрушечную продукцию, сувениры, а также другие товары народного потребления этнополитизированной направленности.

Кроме того, арендодателям торговых площадок порекомендовали не реже раза в месяц проводить визуальный осмотр продукции.

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