Майор ВСУ: Для Лукашенко пришло время заплатить по счетам 3 5.08.2023, 10:14

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Все может произойти вопреки планам диктатора и закончиться сменой власти в Беларуси.

По данным СБУ, Россия хочет использовать вагнеровцев для провокации «под чужим флагом» на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

Эту информацию «24 каналу» прокомментировал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он отметил, что россиянам свойственно делать определенные провокации на собственной территории, чтобы потом это как-то использовать.

«Хотят ли втянуть в войну Беларусь – конечно хотят, чтобы рассеять внимание мирового общества. Лукашенко понимает, чем плохим это может закончиться для него», – заявил Гетьман.

Однако следует понимать, что белорусский диктатор – не самостоятельная фигура. Ведь решение принимается в Кремле.

Поэтому белорусский диктатор может пойти на то, чтобы вовлечь белорусские войска в войну России против Украины. Гетьман отметил, что раньше командующий Сил обороны Украины Сергей Наев заявлял, что шансов нет, если белорусы попытаются атаковать Украину. А вот атаковать Литву или Польшу – будет вообще бессмыслица, ведь ответный удар будет такой, что Лукашенко хватит сполна.

«Трудная у Лукашенко ситуация. Его проблемы. Он знал, на что шел. За каждое действие нужно рассчитываться. Возможно, пришло то время», – сказал ветеран российско-украинской войны.

Военный аналитик уверен, что опасность для Украины со стороны Беларуси возросла по сравнению с осенью 2022 года. Тогда говорилось только о белорусской армии, а ныне в страну прибыло немало колонн вагнеровцев. Хотя опасность и возросла, но все это выглядит как минимум странно.

«Колонна – не одна машина. Многое завезли в Беларусь для вагнеровцев. Трудно представить, что там такое количество вагнеровцев. Зачем им нужно столько техники», – сказал Гетьман.

К слову, в составе ВСУ воюет белорусский полк имени Кастуся Калиновского. Его бойцы, по словам майора запаса ВСУ, имеют «горизонтальные связи» с военными на среднем звене в белорусской армии.

«Наши белорусские ребята говорят, что там можно некоторые вопросы решить, то есть договориться. Может быть, эта белорусская армия будет атаковать уже не Литву, Польшу или Украину, а наоборот – Минск. Для того, чтобы сменить власть. Высокая вероятность, что такое может произойти», – подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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