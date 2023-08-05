«А позади, далеко отстав, рулит Кадыров на самокате» Телеграм-канал «СерпомПо»

5.08.2023, 10:40

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Трудно угнаться за шустрыми подхалимами.

Нижний спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин известен в российском политическом классе высочайшей степенью подхалимажа в отношении Путина. Шувалов и Песков ему уступают. Но втроем они, наверное, займут весь пьедестал. Разве что Мединского можно еще туда втиснуть.

Не успел великий геополитик заикнуться о том, что чиновники должны ездить на российских авто (а почему, собственно, не в общественном транспорте, как все?) нижний спикер стремглав кинулся «прогибаться под начальство» и заявил: «Договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», Lada, Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей «Волга». Планируем востребовать и его».

Последнее Володин брякнул как-то не подумав. Это же идея Бориса Немцова – пересадить чиновников на «Волги». Могут счесть за фронду.

Интересно, Путину самому не надоел этот подхалимаж? Взял бы и прокинул такую вот идею: «Считаю, что надо отказаться от машин, а депутаты и чиновники должны ездить на работу на электросамокатах».

Не сомневаемся, через несколько дней пораженная Москва лицезрела бы Володина в шлеме, катящего в Госдуму. Здесь же и Зюганов с Мироновым. Да и весь «депутатский корпус». А позади, далеко отстав, рулил бы Кадыров на самокате, отлитом из золота. Тяжелый металл, трудно угнаться за шустрыми подхалимами. Зато солидно.

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