Пентагон провел специальные переговоры с Польшей из-за провокаций со стороны Беларуси 2 5.08.2023, 10:44

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Министры обороны двух стран обсудили, как на них реагировать.

Министры обороны США Ллойд Остин и Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор о присутствии на территории Беларуси наемников ЧВК «Вагнера».

Об этом говорится на сайте Пентагона.

Отмечается, что Остин выразил поддержку Соединенным Штатам относительно нарушения воздушного пространства Польши белорусскими военными вертолетами 1 августа 2023 года.

Лидеры также обсудили присутствие бойцов ЧВК «Вагнера» в Беларуси. Министры в ходе беседы обязались продолжать внимательно следить за ситуацией.

Также министр обороны США поблагодарил Блащака за большой вклад Польши в поддержку Украины. Лидеры подтвердили важность продолжать помогать украинскому народу.

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