Компанию из восьми человек в Минске арестовали за лозунг «Слава Украине» 8 5.08.2023, 11:00

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Лукашисты испугались протеста в Ленинском районе.

В Ленинском районе Минска 9 июля задержали семь мужчин и одну женщину. Согласно протоколам, минчане «приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии с целью публичного выражения своего несогласия с проведением «специальной военной операции» на территории Украины, в ходе которой выкрикивали «Слава Украине», сообщает «Весна».

Их задержали и составили протоколы по ст. 24.23 КоАП. Суды над минчанами состоялись на следующий день. Судьи Ленинского района Минска назначили каждому и каждой по 15 суток ареста.

На суде допросили и сотрудника милиции, который заметил «массовое мероприятие».

Он подтвердил, что каждый протестовал против войны.

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