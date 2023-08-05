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Компанию из восьми человек в Минске арестовали за лозунг «Слава Украине»

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  • 5.08.2023, 11:00
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Компанию из восьми человек в Минске арестовали за лозунг «Слава Украине»

Лукашисты испугались протеста в Ленинском районе.

В Ленинском районе Минска 9 июля задержали семь мужчин и одну женщину. Согласно протоколам, минчане «приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии с целью публичного выражения своего несогласия с проведением «специальной военной операции» на территории Украины, в ходе которой выкрикивали «Слава Украине», сообщает «Весна».

Их задержали и составили протоколы по ст. 24.23 КоАП. Суды над минчанами состоялись на следующий день. Судьи Ленинского района Минска назначили каждому и каждой по 15 суток ареста.

На суде допросили и сотрудника милиции, который заметил «массовое мероприятие».

Он подтвердил, что каждый протестовал против войны.

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