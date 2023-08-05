Китай направил жесткую дипломатическую ноту Москве

Китай направил жесткую дипломатическую ноту Москве10
- 5.08.2023, 11:16
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Посольство КНР потребовал от РФ разъяснений за инцидент на границе.
Отношения Пекина и Москвы резко ухудшились после инцидента, случившегося на границе. Посольство Китая предъявило претензии Москве за ущемление прав своих граждан.
Поводом стал неприятный инцидент на казахстанско-российской границе, который случился 29 июля.
О происшествии сообщило американское издание Bloomberg.
Инцидент сейчас активно обсуждается в WeChat - самой популярной соцсети в КНР.
Как сообщается, российские пограничники около 4 часов допрашивали группу из 5 китайских граждан, пытавшихся въехать в РФ по туристической визе. В страну их не пустили, аннулировав визу.
Посольств КНР в РФ крайне остро отреагировало на происшествие. Дипломаты назвали действия погранслужбы ФСБ РФ «жестокими и чрезмерными», а также обвинили их в нарушении прав китайских граждан.
Посольство направило ноту протеста в МИД России, а также в ФСБ и погранслужбу РФ. Оно потребовало объяснить причину такого поведения пограничников РФ, провести расследование, наказать виновных, а также сделать так, чтобы «подобные инциденты не повторялись в будущем».
Москва на произошедшее официально пока не отреагировала.