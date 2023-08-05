Заезжай и живи: как выглядят хорошие дачи до $25 тысяч под Минском 3 5.08.2023, 11:25

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Все они находятся на разумном расстоянии от МКАД.

Для тех, кто не потерял надежду подыскать себе дачный домик возле Минска этим летом, у нас хорошие новости: количество предложений на рынке, по заверениям риелторов, только растет.

Сегодня в подборке Realt.by будут дачи, которые не требуют ремонта. Все они находятся на разумном расстоянии от МКАД и стоят не дороже 25 тысяч долларов.

СТ «Елочка», Могилевское направление, 24 км от МКАД

СТ довольно большое и обжитое, рядом со Смиловичами. Дача находится на крайнем, примыкающем к лесу участке.

Дом двухэтажный, необычной А-образной формы. Он утеплен, на окнах (ПВХ) установлены москитные сетки. У главного входа — просторная терраса. Общая площадь — 54 м2.

На первом этаже находится гостиная с зоной кухни и камином, санузел. На втором — две жилые раздельные комнаты.

В санузле установлены душевая кабина, унитаз и умывальник. Вода подогревается в электробойлере.

Участок небольшой — 4,5 сотки. Он ухожен, благоустроен и огорожен. На нем растет сад, имеется небольшой сарай для хранения инвентаря.

Стоимость такой дачи — 25 000 долларов.

СТ «Лесное», Молодечненское направление, 35 км от Минска

Товарищество находится за агрогородком Петришки, рядом с МКАД-2. Сюда легко добраться на электричке или маршрутке.

Дом деревянный, двухэтажный (из бруса 150×150 мм). Снаружи стены утеплены и обшиты имитацией бруса. Фасад пропитан и окрашен. Под домом имеется просторный сухой погреб.

Общая площадь дачи — 63,3 м2. На первом этаже находится гостиная, кухня, санузел и остекленная терраса. На втором — спальни.

Дом полностью готов к проживанию. Отопление печное и электрическое.

Участок 5 соток, ровный, правильной формы, огорожен, с парковкой. Имеются еще летняя кухня, баня со всеми удобствами и комнатой отдыха.

За этот вариант просят 24 900 долларов.

СТ «Семушки», Мядельское направление, 7 км от МКАД

В пяти минутах от товарищества находится озеро Селюты, чуть дальше — Минское море. Подъездные пути хорошие, до СТ — асфальт. Рядом расположены автобусная остановка и магазины.

Дом кирпичный в два этажа плюс погреб. Общая площадь — 62 «квадрата». Дача подключена к центральному водопроводу (сезонному), канализация местная. Отопление печное. Санузел в доме.

Участок 4 сотки, ровный, квадратной формы, с местом для стоянки автомобиля. Имеется сарай для хранения инвентаря.

Стоимость — 24 500 долларов.

СТ «Мара», Пуховичское направление, 45 км от МКАД

Товарищество небольшое, находится рядом с Руденском. Добраться сюда можно на электричке, ближайшая станция — Новое село.

Дом деревянный, в два этажа. Он утеплен, снаружи обшит сайдингом, изнутри отделан деревом. Установлены современные окна ПВХ. Общая площадь — 77 м2.

На первом этаже разместились кухня и гостиная с печью-камином, на втором — две спальни.

Отопление печное, вода сезонная, канализация местная. Установлена антенна и приставка для усиления беспроводного интернета.

Участок ровный, правильной формы и довольно большой — 10 соток. Он ухожен и благоустроен.

За этот вариант просят 18 000 долларов.

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