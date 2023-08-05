Адмиралы пополнят ряды управдомов
- Александр Невзоров
- 5.08.2023, 11:50
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Черное переходит под контроль Украины.
Такие события пока имеют один существенный недостаток. Но со временем он будет исправлен.
Методичную и неумолимую «работу» с флотом РФ публика хотела бы видеть в режиме живого эфира (прямого стрима).
Он не обязательно должен быть в жанре «концерта по заявкам». («Ах, сегодя подайте поражение ФР Григорович , а завтра РК 626-ой и какой-нибудь тральщик на закуску»). Конечно, нет. Выбор поражаемых объектов остается за ВСУ.
Следует признать, что Черное переходит под контроль Украины. Любые военные корабли, как и суда «обеспечения войны» могут быть без проблем уничтожены. ВМФ России из «силы» превращается в обузу и очень легкую мишень.
Дело лишь в количестве и мощности дронов.
Один, три, десять - можно расквасить, но одновременная атака 100 беспилотников практически неотразима и смертельна хоть для крейсера, хоть для миноносца.
Морская война бесповоротно изменилась, превратив линкоры и БДК в обреченный металлолом.
Адмиралы пополнят ряды управдомов. Ну, а самые патриотичные могут торговать на набережных «сладкой ватой».
Александр Невзоров, t.me