Адмиралы пополнят ряды управдомов Александр Невзоров

5.08.2023, 11:50

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Черное переходит под контроль Украины.

Такие события пока имеют один существенный недостаток. Но со временем он будет исправлен.

Методичную и неумолимую «работу» с флотом РФ публика хотела бы видеть в режиме живого эфира (прямого стрима).

Он не обязательно должен быть в жанре «концерта по заявкам». («Ах, сегодя подайте поражение ФР Григорович , а завтра РК 626-ой и какой-нибудь тральщик на закуску»). Конечно, нет. Выбор поражаемых объектов остается за ВСУ.

Следует признать, что Черное переходит под контроль Украины. Любые военные корабли, как и суда «обеспечения войны» могут быть без проблем уничтожены. ВМФ России из «силы» превращается в обузу и очень легкую мишень.

Дело лишь в количестве и мощности дронов.

Один, три, десять - можно расквасить, но одновременная атака 100 беспилотников практически неотразима и смертельна хоть для крейсера, хоть для миноносца.

Морская война бесповоротно изменилась, превратив линкоры и БДК в обреченный металлолом.

Адмиралы пополнят ряды управдомов. Ну, а самые патриотичные могут торговать на набережных «сладкой ватой».

Александр Невзоров, t.me

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