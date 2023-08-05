ISW: Глава администрации Путина вместе с «пригожинским» чиновником договорились за спиной Шойгу 5.08.2023, 12:15

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Министра обороны РФ пытаются сместить?

Губернатор Тульской области РФ Алексей Дюмин способствовал восстановлению в должности командира российской 106-й десантной дивизией ВС РФ генерал-майора Владимира Селиверстова. В этом Дюмину помог начальник администрации президента РФ Антон Вайно, с которым он встречался 21 июля и который пытается сместить с должности министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 4 августа. Аналитики напомнили, что российские пропагандисты ранее заявили об увольнении Селиверстова 14 июля «по неизвестным причинам», но тогда предполагалось, что это могло быть связано с репутацией человека, защищающего интересы своих солдат.

15 июля ISW пришла к выводу, что увольнение Селиверстова могло быть частью продолжающейся чистки «непокорных» командиров.

Неназванный источник сообщил российскому Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ» (предположительно, связанному с российскими силовиками), что Дюмин в обход минобороны РФ восстановил Селиверстова в должности через Вайно и администрацию Путина.

Отмечалось, что решение Дюмина обойти военную цепочку командования уже вызвало конфликты между администрацией Путина и Шойгу и что Дюмин пытается сместить Шойгу с занимаемой должности. Дюмин якобы пытался помешать увольнению Селиверстова во время его визита в Москву 14 июля, но тогда ему не удалось это сделать.

«Если это правда, Дюмин, вероятно, выступал за Селиверстова в противовес Шойгу или начальнику генерального штаба России генералу армии Валерию Герасимову или, возможно, просто поддерживал Селиверстова, потому что штаб 106-й дивизии ВДВ находится в Тульской области», – говорится в отчете ISW.

Аналитики отметили, что Вайно занимает одну из самых влиятельных должностей в окружении Путина и, как сообщается, служил посредником между главой Кремля и такими фигурами, как владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Успешная встреча Дюмина с Вайно указывает на то, что «избранные» члены администрации Путина способны отменять и подрывать решения, принимаемые минобороны РФ. ISW продолжает считать, что хроническое игнорирование Кремлем российской цепочки командования, вероятно, мешает Шойгу и Герасимову в их попытках подавить неподчинение и установить полный контроль над российскими войсками в Украине, говорится в отчете.

Отметим, что после бунта Пригожина росСМИ называли Дюмина, генерал-лейтенанта армии России, основным кандидатом на пост министра обороны. Увольнение Шойгу было одним из требований Пригожина, однако Путин после «мятежа» заявил, что не имеет претенций к российской армии и оставил действующего руководителя минобороны на должности.

По данным росСМИ, Дюмин и Пригожин находились в близких связях, и пропагандисты Кремля со ссылкой на источники утверждали, что именно Дюмин, а не самозванец Лукашенко, сыграл решающую роль в переговорах с Пригожиным во время бунта «Вагнера».

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