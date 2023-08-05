Валерий Карбалевич: Кремль переложил на Лукашенко свою проблему 3 5.08.2023, 12:53

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Диктатора заставили действовать в ущерб себе.

В последние годы во время очередного визита Александра Лукашенко к Владимиру Путину журналисты и эксперты задавались вопросом, с какой целью он приехал, что хотел решить. Однако сейчас встречи двух диктаторов стали настолько частыми и регулярными, что подобные вопросы если и возникают, то по привычке. Уже второй год эти визиты превратились в ритуал, стали частью ежедневного рабочего графика, элементом психотерапии и взаимоподдержки двух изолированных правителей, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье на сайте «Свободные новости плюс»:

— Тем не менее, шестая в этом году встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина хоть и содержала в себе элемент ритуала, все же имела свои особенности.

Во-первых, визит Лукашенко в Санкт-Петербург был продолжительным, он растянулся чуть ли не на трое суток (улетел 22, прилетел 25 июля). Долгие переговоры в международной практике являются очевидным признаком разногласий сторон.

Во-вторых, в публичной части переговоров неожиданно появился новый объект вражды. В ходе прежних встреч после начала агрессии России против Украины, нападкам подвергался официальный Киев и коллективный Запад во главе с США.

На этот раз Лукашенко и Путин решили разыграть антипольскую карту. Президент России начал атаку против Польши еще накануне, на заседании Совета безопасности РФ. В ходе встречи в Санкт-Петербурге Лукашенко подхватил и развил этот посыл, красочно рассказывал, что Польша пытается захватить и аннексировать Западную Беларусь и Западную Украину.

Очень показательно, что два диктатора серьезно и публично обсуждают диковинную версию, что если Западная Украина обратится к России и Беларуси за помощью в защите от агрессии со стороны Польши, то они готовы ее предоставить.

Вы будете смеяться, но для визуализации агрессивных намерений Польши, он снова привез карту, на которой будто бы отмечена передислокация двух польских бригад к границам Беларуси. Год назад демонстрация подобной карты и слова «я покажу вам на карте, где готовилась атака» стали мемом, публика в социальных сетях долго забавлялась этим казусом. Но, наверное, Лукашенко просто не знает о таких мемах, поскольку интернетом не пользуется (как и Путин), а окружение не доносит до него неприятные новости. Два властителя живут в своем воображаемом мире, который лишь частично связан с миром реальным.

Есть разные версии, объясняющие, что означает эта информационная атака против Польши. На наш взгляд, она призвана решить сразу несколько задач: напугать Варшаву, вбить клин в отношения Польши и Украины, Польши и Германии, вмешаться в польскую избирательную кампанию.

Еще один смысл этого антипольского вербального выпада состоит в инструментализации новой роли ЧВК «Вагнер», которая передислоцируется в Беларусь. О чем свидетельствует заявление Лукашенко о том, будто вагнеровцы просятся съездить «на экскурсию в Варшаву и Жешув», но он их сдерживает. Этот сюжет стал кульминацией спектакля, который разыграли два властителя.

В чем смысл этой игры?

Дело в том, что отдаленное эхо пригожинского мятежа так или иначе слышалось на встрече в Санкт-Петербурге. Переговоры прошли под знаком этого события и его последствий. Собственно, это и стало главным вопросом нынешнего визита. Данная тема имеет несколько аспектов.

Прежде всего, обсуждались условия, на которых ЧВК «Вагнер» перемещается в Беларусь, новая роль этой компании, как ее можно использовать по-другому. Именно в этом плане и нужно рассматривать сюжет об «экскурсии» вагнеровцев в Польшу. Такой пиар-ход больше ориентирован на внутреннюю аудиторию. Если вагнеровцев перевезли в Беларусь, то их надо как-то использовать. Говорить только о подготовке белорусских военных недостаточно и несколько рутинно. Нужен был громкий ход. Вот и придумали этот сюжет.

Дело в том, что бунт ЧВК «Вагнер» против Путина нанес последнему серьезную психологическую травму, выставил его слабаком, не способным что-либо сделать с другим тяжеловесом, Евгением Пригожиным, и вынужденным договариваться с ним о мире или перемирии. Теперь президенту России нужна компенсация, чтобы улучшить его несколько померкший образ. Причем, компенсация с помощью того самого субъекта, который и нанес травму. И теперь выглядит, что та самая структура, которая нанесла репутационный ущерб Кремлю, теперь будет эффективно задействована в спецоперации против поляков. Дескать, «мудрый Путин» превратил минус в плюс, разыграл комбинацию, в результате которой ЧВК «Вагнер», пытавшаяся создать проблему на территории России, теперь перебралась в Беларусь и создаст проблему для Польши.

Еще один аспект этой проблемы. Лукашенко оказал Путину большую услугу, когда помог разрешить кризис, вызванный мятежом ЧВК. Это официально признал Кремль. И согласие Лукашенко принять в Беларуси вагнеровцев — тоже жест поддержки, причем в ущерб самому себе. Ибо он, по существу, взял на себя проблему Путина.

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